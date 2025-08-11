Вчені виявили простий спосіб зупинити розвиток Альцгеймера

Метал літій у невеликих дозах, виявився ключовим для нормальної роботи нейронів

Дослідження, проведене командою з Гарвардської медичної школи під керівництвом професора Брюса Янкнера, може змінити підхід до лікування хвороби Альцгеймера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати дослідження.

Науковці з’ясували, що у людей із легкими когнітивними порушеннями та діагнозом Альцгеймера рівень літію в мозку значно знижений. Цей висновок підтвердили під час аналізу тканин мозку та крові.

Хвороба Альцгеймера сьогодні вражає понад 55 млн людей у світі, і досі не існувало простого та доступного методу її лікування.

Науковці виявили, що у людей з легкими когнітивними порушеннями та альцгеймером у мозку значно знижений рівень літію. Саме цей метал, у невеликих дозах, виявився ключовим для нормальної роботи нейронів.

Під час експериментів мишам давали літій оротат – форму мінералу, яка добре засвоюється й ефективно досягає мозкових клітин.

Результати вразили: тварини, що раніше втратили здатність запам’ятовувати та орієнтуватися, знову почали успішно виконувати тести на пам’ять. Крім того, в їхньому мозку зменшилась кількість амілоїдних бляшок і патологічних тау-білків, які вважаються головними маркерами Альцгеймера.

«Ідея, що дефіцит літію може бути причиною хвороби Альцгеймера, нова і відкриває інший терапевтичний підхід», – зазначив професор Янкнер. Він наголосив, що такого широкого спектра позитивних ефектів на різні прояви хвороби він не бачив за всю свою наукову практику.

На думку дослідників, літій оротат має дві ключові переваги: він ефективніше досягає мозкових клітин, ніж традиційні форми літію, і не потребує високих доз, що знижує ризик токсичності.

«Оскільки літій оротат дуже дешевий, сподіваюся, що найближчим часом розпочнуться суворо контрольовані рандомізовані випробування», – додав професор Метт Кейберлайн з Університету Вашингтона.

До слова, кава еспресо є одним з найбільш споживаних напоїв у світі. Останні дослідження свідчать про позитивну дію цього кавового напою проти важких нейродегенеративних захворювань, зокрема таких як хвороба Альцгеймера.