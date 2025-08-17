Головна Скотч Життя
Учені описали людину майбутнього: що станеться з волоссям, зубами та вухами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Учені перерахували п'ять частин тіла, які людина втратить у процесі еволюції
фото з відкритих джерел

Людина в процесі еволюції може втратити деякі органи та частини тіла

Учені зробили попередження, що в майбутньому люди можуть залишитися без волосся і навіть втратити чотири частини тіла через сучасний спосіб життя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Sun. Зокрема, експерти стверджують, що зміни в харчуванні, технологіях і навколишньому середовищі можуть стати причиною радикальних еволюційних змін упродовж тисяч років. Ознаки, які колись були потрібні для виживання, як-от волосся на тілі або певні органи, можуть стати непотрібними, поступово зникаючи з людського тіла.

Дослідники приділяють особливу увагу тому, як сучасні зручності, зниження фізичної активності та досягнення медицини можуть змінити людську анатомію способами, що згадувалися лише в теорії еволюції.

Вони перерахували п'ять частин тіла, які людина втратить у процесі еволюції.

Волосся

Волосся на тілі колись виконувало життєво важливі функції, давало тепло і захист. Але сьогодні, крім вій і брів, видалення волосся стало стандартною практикою догляду за собою, особливо серед жінок.

«Сучасний одяг, опалювальні будинки і технологічний комфорт означають, що природна теплоізоляція більше не важлива», – зазначило видання.

Учені передбачили, що волосся на тілі може стати ще тоншим, рідше навіть повністю зникнути.

Зуби мудрості

Зуби мудрості, або треті моляри, спочатку допомагали нашим предкам перетирати жорстку сиру їжу, таку як коріння, горіхи і сире м'ясо. Але сучасна кулінарія і м'якше харчування означають, що вони більше не потрібні.

Приблизно в кожної п'ятої людини не виростають усі чотри зуби мудрості, що показує, як вони вже стають менш поширеними.

Учені вказали, що наші щелепи зменшувалися протягом поколінь, і за м'якшого сучасного харчування ці треті моляри часто спричиняють біль. Проблеми, спричинені цими зубами, як-от скупченість, інфекції або затискання, є основною причиною їхнього видалення.

Це означає, що майбутні покоління можуть повністю втратити зуби мудрості, оскільки еволюція адаптується до легшої для пережовування їжі. Згодом еволюція може зробити зуби мудрості абсолютно непотрібними, а отже, майбутні люди можуть народитися без них.

Куприк

Це залишок хвоста у приматів, який спочатку допомагав зберігати рівновагу. Сьогодні він не такий важливий, хоча і підтримує деякі м'язи таза.

Сучасний спосіб життя – з плоскими поверхнями, стільцями і меншою потребою в лазінні або хапанні – означає, що куприк практично не потрібен. Учені припускають, що у майбутніх людей він може поступово зменшуватися або зникати.

Апендикс

Апендикс, можливо, був зручним інструментом для перетравлення жорсткої, волокнистої їжі, але сьогодні він практично не потрібен. Однак деякі дослідження припускають, що він може відігравати другорядну роль в імунній функції, будучи середовищем проживання корисних кишкових бактерій.

При цьому апендикс є одним із органів, які найчастіше видаляють. По суті, це пережиток нашого еволюційного минулого – корисний для наших предків, але значною мірою застарілий для людей, які живуть у сучасному світі.

Протягом тисяч років природний відбір міг сприяти особинам з меншими або відсутніми апендиксами, поступово витісняючи їх з організму людини, залишаючи їх лише ще одним рудиментарним залишком нашого еволюційного минулого.

Учені пророкують, що в майбутньому апендикс може повністю зникнути.

Вушні м’язи

Колись вушні м’язи використовувалися для повороту наших вух у бік звуків, як це роблять кішки і собаки. Нашим предкам це допомагало виявляти хижаків, здобич або інші небезпеки в навколишньому середовищі. Сьогодні вушні м'язи більшості людей неактивні і практично не мають практичного значення.

Для тих небагатьох, хто все ще може ними ворушити, це скоріше химерний трюк, ніж навичка виживання. Дослідження показують, що лише близько 10-20% людей можуть рухати вухами, причому ця здатність частіше трапляється у чоловіків, ніж у жінок.

Учені пророкують, що за тисячі років ці вушні м'язи можуть зменшитися в розмірах або повністю зникнути, залишивши майбутні покоління з повністю нерухомими вухами.

Нагадаємо, у представників зумерів або Z (молодь, яка народилася з 1997 по 2012 рік) з'явився новий тренд на екстремальну засмагу.

До слова, для багатьох молодих людей, особливо представників покоління Z (зумерів), роки, які мали стати найкращими в житті, виявилися зовсім іншими. Молодь у віці приблизно від 20 до 35 років переживає періоди значного стресу, тривоги та невпевненості в собі. Деякі з них називають це своєю «кризою чверті життя».

Учені описали людину майбутнього: що станеться з волоссям, зубами та вухами
