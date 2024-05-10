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Над Україною з’явилося північне сяйво: фото

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Над Україною з’явилося північне сяйво: фото
Мешканці сходу та півдня України показали фото північного сяйва
фото з відкритих джерел

Користувачі соцмереж показали знімки неба

Ввечері 10 травня українці у низці областей країни помітили північне сяйво. Користувачі соцмереж почали ділитися знімками чарівного рожевого неба.

Північне сяйво хоч і рідкісне для України явище, але з початку травня відбувається вже вдруге. Спостерігали явище на Харківщині, Донеччині та Дніпропетровщині.

5 фото
На весь екран
Полярне, або північне, сяйвоце оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба, яке швидко змінюється. Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів. Північне сяйво у небі України зазвичай спостерігається один раз на декілька років.

Вважається, що явище сталося на тлі потужної магнітної бурі, яка накрила Землю 10 травня і триватиме до 12 травня включно.

Над Україною з’явилося північне сяйво: фото фото 1
фото: Суспільне Дніпро
Над Україною з’явилося північне сяйво: фото фото 2
фото: Суспільне Дніпро

Нагадаємо, ввечері 2 травня українці у різних частинах країни спостерігали явище, схоже на північне сяйво. Окрім цього, було помітно носія американського SpaceX Falcon 9, що запустив два супутники WorldView Legion.

Як повідомлялося, минулого року українці бачили в небі рідкісне явище попелястого світіння Місяця, яке має назву «Сяйво да Вінчі». Мережею вже ширяться фотографії цього унікального видовища.

До слова, у листопаді у небі над Україною з'явилося рідкісне явище – північне сяйво «Аврора». Мешканці багатьох областей діляться світлинами та не приховують, що видовище вражає.

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Теги: українці природа фото

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