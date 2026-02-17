ChatGPT запровадив вікову перевірку через нові правила безпеки

OpenAI планує обмежувати доступ неповнолітніх до чутливого контенту

Компанія OpenAI почне впроваджувати перевірку віку для користувачів ChatGPT, а в країнах Європейського Союзу нові правила мають запрацювати вже найближчими тижнями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Le Figaro.

Нововведення передбачає використання системи прогнозування віку, яка допоможе визначати, чи належить обліковий запис неповнолітній особі. Подібний підхід уже застосовує платформа Discord.

Зокрема, штучний інтелект аналізуватиме низку показників, серед яких тематика розмов та час доби, коли користувач заходить у чат. Якщо система визначить, що акаунт може належати неповнолітньому, для нього запровадять додаткові обмеження. Частину тем оброблятимуть із більшою обережністю, щоб уникнути доступу до делікатного контенту.

До такого контенту можуть належати матеріали із зображеннями насильства, інформація, яка може заохочувати до небезпечної поведінки, а також рольові сценарії сексуального, романтичного чи насильницького характеру. Обмеження також стосуватимуться тем, пов’язаних з екстремальними стандартами краси, нездоровим харчуванням або образами зовнішності.

Повнолітні користувачі зможуть підтвердити свій вік за допомогою розпізнавання обличчя – через відеоселфі або завантаження документа, що посвідчує особу. У компанії зазначають, що такі дані видалятимуться через сім днів після завершення перевірки.

Ініціатива з’явилася на тлі посилення уваги урядів різних країн до роботи інструментів штучного інтелекту. У світі обговорюють нові законодавчі обмеження, які можуть стосуватися доступу дітей до соціальних мереж і цифрових платформ.

Раніше Європейський парламент уже обмежив використання вбудованих функцій штучного інтелекту на корпоративних планшетах депутатів через ризики витоку службових даних. ІТ-відділ установи дійшов висновку, що частина функцій використовує хмарні сервіси та передає інформацію за межі пристрою, тому їх тимчасово відключили до завершення оцінки кібербезпеки. У пресслужбі Європарламенту наголошували, що такі рішення ухвалюють у межах постійного моніторингу потенційних загроз.