Понад 70 тис. вчених закликали до заборони розробки супероінтелекту

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Відкрите звернення було опубліковане наприкінці жовтня
Відкритий лист опубліковано на тлі побоювань, що технологія може вийти з-під контролю

Майже 70 ти. вчених, дослідників, відомих бізнесменів та публічних осіб виступили з відкритим закликом до негайної заборони подальшої розробки супероінтелекту (Superintelligence). Вони вимагають зробити паузу, доки людство не навчиться ефективно керувати цим потенційно «потужним» інструментом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву, опубліковану організацією Future of Life Institute.

Відкрите звернення було опубліковане наприкінці жовтня. У листі наголошується на небезпеці створення системи, яка може перевершити людський інтелект у всіх сферах, та закликає до обережності, поки не будуть розроблені механізми контролю.

«Інноваційні інструменти штучного інтелекту можуть забезпечити безпрецедентне здоров'я та процвітання. Однак, поряд з інструментами, багато провідних компаній у сфері штучного інтелекту мають на меті створити в наступному десятилітті суперінтелект, який зможе значно перевершити всіх людей практично у всіх когнітивних завданнях. Це викликає занепокоєння, починаючи від економічного старіння та позбавлення прав людини, втрати свободи, громадянських свобод, гідності та контролю, і закінчуючи ризиками для національної безпеки та навіть потенційним вимиранням людства», – йдеться у заклику.

Раніше повідомляли, що понад 850 провідних громадських діячів, включно з лідерами у сфері штучного інтелекту (ШІ) та технологій, підписали відкритий лист із закликом уповільнити розробку «суперінтелекту» – форми ШІ, що перевершує людський інтелект. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Серед підписантів листа – провідні вчені в галузі комп’ютерних наук, зокрема лауреати Нобелівської премії Джеффрі Хінтон та Йошуа Бенджіо, яких часто називають «хрещеними батьками» ШІ. Ініціативу також підтримали співзасновник Apple Стів Возняк та засновник Virgin Group Річард Бренсон.

Суперінтелект перевершує людські когнітивні здібності. Деякі експерти, посилаючись на прогнози, зроблені ще Аланом Тюрінгом у 1950-х роках, побоюються, що створення такого ШІ може призвести до втрати людьми контролю над цими системами.

