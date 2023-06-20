Чи загрожує штучний інтелект розвитку людства

З розвитком ШІ навіть кінематографічний фільм може бути знятий взагалі без використання живих людей. І це непокоїть акторів

Як і 200 років тому, проблема не в автоматизації. Проблема в людях

Розвиток людства дуже іронічний.

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Луддити в Англії воювали з англійським урядом, знищували верстати та фабрики, вбивали інженерів. Бо думали, що прогрес призведе до їхньої смерті і смерті їхніх нащадків. Нема роботи – нема грошей – нема їжі й чим платити за житло. Далі – голодна смерть. У відповідь англійський уряд полював на луддитів, висилав їх та вбивав. Зараз нащадки тих англійців живуть краще, ніж мільярди людей на планеті, саме завдяки промисловій революції та індустріалізації. У тому числі гарно живуть прості працівники, робота яких стала більш високооплачуваною, ніж під час індустріалізації. І більш комфортною. Принаймні в Англії.

Коли почався стрімкий розвиток нейромереж та генеративного Штучного Інтелекту (вирішив писати з великої букви, бо, може, залізяки потім зарахують це мені й не знищать), усі казали, що зараз першими зникнуть професії водія вантажівки, таксисти, курʼєри, прибиральники тощо.

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Що насправді?

Зараз у Голлівуді йде страйк Гільдії (фактично профспілки) Сценаристів. Гільдія Сценаристів – потужна організація. Минулий раз вони страйкували у 2008 і перемогли. Зараз уже на паузі такі відомі проєкти як «Дім Дракона» від НВО та «Блейд» від Marvel.

Одна з вимог сценаристів пряма заборона на використання ШІ під час написання та навіть правок сценаріїв. Заборона сформульована так, що жодний великий продюсер або студія не зможуть використовувати сценарії написані або навіть виправлені ШІ. Якщо якась студія буде використовувати ШІ для написання сценаріїв, ймовірно, вона не зможе співпрацювати із жодним сценаристом.

Аналогічний страйк уже анонсований від іншої профспілки – Гільдії Кіноакторів. Майже 98 відсотків акторів підтримали страйк. В акторів використання ШІ взагалі один з основних пунктів. Актори востаннє страйкували понад 40 років тому. Актори не проти ШІ загалом, на відміну від сценаристів. Але проблеми в акторів набагато серйозніші. Навіщо комусь зі студій ризикувати та давати ролі ще маловідомим акторам, якщо за допомогою ШІ можна воскрешати мертвих акторів. Це й дешевше, і гарантія зборів більша. Або можна взагалі не наймати живих людей, а використовувати генеративні моделі і простих аніматорів, які будуть рухатися як потрібно. А далі вже ШІ все домалює. У блокбастерах це взагалі буде основна тема, бо там і так кількість комп’ютерної графіки величезна. З розвитком ШІ навіть аніматори не будуть потрібні.

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З розвитком ШІ навіть кінематографічний фільм може бути знятий взагалі без використання живих людей. І це непокоїть акторів.

Наступними під удар потраплять порноактори. Порноіндустрія взагалі перебуває під великим тиском суспільства і відмова від використання живих людей може стати вирішенням багатьох проблем. Сценарій для порно не потрібен, оператор та режисер також не дуже (вебкам не дасть збрехати), залишилося замінити акторів.

Про потужну профспілку порноакторів я не чув, тому, думаю, тут перемога студій буде миттєвою.

Під аналогічним ударом знаходяться і графічні ілюстратори. Так, звісно, зараз ШІ не є великою проблемою для художників, скоріше це допомога в роботі. Але з розвитком ШІ й після того, як ШІ почне видавати не просто растрове зображення, а документ зі шарами для редакції або у вигляді вектора, оплата для ілюстраторів може сильно впасти. А навантаження зрости.

Далі копірайтери та низькокваліфіковані програмісти. Так ШІ ще довго не зможе створити шедевр у цих сферах. Але купу поточної роботи специфічні ШІ вже скоро зможуть виконувати швидше та краще за людей. Це не призведе до скорочень у цих сферах, вірогідніше до зміни спеціалізації людей. У програмуванні так точно.

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Я дуже скептично ставлюся до заміни людей на ШІ у юриспруденції та бухгалтерії, особливо в таких юрисдикціях, як наша. Але в більш стабільних – чому б і ні.

Як ми бачимо, усі спочатку думали, що скорочення чекатимуть на представників виробничих професій. А по факту перший удар ШІ був по представниках творчих професій. Це, на мою думку, пов’язано якраз із тим, що автоматизація у виробничому секторі почалася 200 років тому й багато що вже було зроблено. Ми використовуємо кур’єрів та таксистів, бо зробити робота, який буде щось доставляти складніше й дорожче, ніж використовувати людину. І так буде ще довго і прогрес тут не буде настільки швидким, як у написанні текстів або генерації зображень. Наші міста та дороги побудовані людьми, частіше за все без генерального плану на 100 %. У кожного міста свої соціокультурні особливості і складно створити модель, яка б враховувала всі ці особливості.

Я далекий від апокаліптичних прогнозів, що десятки мільйонів людей залишаться без роботи. Локальні проблеми будуть, як в Англії 200 років тому, але загалом автоматизація – це благо. ШІ, зрештою, призводить до підвищення ефективності роботи, продукт усе одно буде створюватися. Тому скоріш це розмова про перепрофілювання мас людей та нову систему розподілу благ.

Проблема ШІ не в тому, що він забере роботу. Проблема ШІ в тому, що його будуть використовувати популісти, аферисти та недоброчесні політики. Якщо ШІ допоможе створити мільйон ігор для людей – це лише зменшить соціальну напругу. Але якщо ШІ створить 10 нових тоталітарних релігій – ось це буде проблемою. Якщо ШІ створюватиме на потоці нові механізми ошукування людей – ось це буде проблемою. Якщо ШІ допомагатиме політикам просувати наративи, як це робила Кембридж Аналітика – ось це буде проблемою. Якщо ШІ допомагатиме диктаторам маніпулювати власними народами – ось це буде проблемою.

Як і 200 років тому, проблема не в автоматизації. Проблема в людях.

200 років тому промисловець ставив станок і викидав людей на вулицю. Тому що людські механізми інвестицій та масштабування виробництв банально не поспівали за автоматизацією.

Зараз буде та сама проблема. Суспільства інертні й набагато повільніші за окремих своїх представників. Регуляції можуть не встигнути за людьми.

Якщо ШІ на цьому етапі і стане проблемою для людства, то саме через людей.

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І навіть це буде скоріш за все дуже локальним у часі або просторі випадком.