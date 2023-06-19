Метінвест забезпечив львівських фахівців з протезування унікальним обладнанням для реабілітації пациентів

«Сьогодні в Україні фахівці з протезування, на жаль, стикаються зі складними випадками ампутацій»

Група Метінвест в рамках гуманітарної ініціативи «Рятуємо життя» разом з донорами придбала унікальне для України обладнання для ранньої вертикалізації пацієнтів. Першим пристрій отримало й уже почало застосовувати державне некомерційне підприємство «Центр комплексної реабілітації «Галичина». Загалом Метінвест планує забезпечити новим обладнанням 10 закладів охорони здоров'я та соціального захисту в семи областях країни.

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«З плином війни кількість людей, що потребують протезів кінцівок в Україні, на жаль, зростає. Ініціатива Метінвесту «Рятуємо життя» забезпечує протезами військових і цивільних з ампутаціями. Ми підтримали створення першої в Україні освітньої онлайн-платформи в галузі протезування кінцівок. І зацікавлені, щоб люди, котрі віддали своє здоров’я заради всіх нас, повернулися до повноцінного життя якнайшвидше та з найменшим дискомфортом. Саме такі можливості постраждалим надає обладнання для ранньої вертикалізації, яке відтепер доступне в Україні завдяки «Рятуємо життя». Наразі його використовують львівські фахівці, а згодом отримають ще дев’ятеро реабілітаційних центрів у різних куточках країни», – зазначила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з колективом Групи Метінвест Тетяна Петрук.

Саме використовуючи новий пристрій PPAM Aid для ранньої вертикалізації пацієнтів з ампутацією нижньої кінцівки пройшли навчання українські фахівці в рамках всеукраїнської програми інтенсивного підвищення кваліфікації, організованою Protez Hub у Львові на початку червня цього року. Провідні американські та британські фахівці з протезування та реабілітації при ампутації нижніх кінцівок поділилися досвідом із 20 фізичними терапевтами й 10 протезистами з різних областей України. Протезисти отримали практичний досвід виготовлення протезів нижніх кінцівок при складних ампутаціях на рівні стегна із застосуванням новітньої ефективної технології, яка до цього не застосовувалася в Україні.

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«Сьогодні в Україні фахівці з протезування, на жаль, стикаються зі складними випадками ампутацій, які доповнені супутніми ураженнями внаслідок мінно-вибухових травм, контузій чи інфекцій. Для ефективної реабілітації таких пацієнтів фізичному терапевту та протезисту важливо працювати в команді. Для нас дуже цінною є можливість опанувати досвід висококваліфікованих закордонних фахівців із реабілітації, які готові приїхати й на прикладі наших пацієнтів навчити, яким чином найефективніше допомагати у складних випадках. Дякую Prosthetika та Protez Hub за організацію програми обміну досвідом», – сказала міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Партнерами проєкту також виступають Prosthetika, World Rehabilitation Fund, благодійний фонд «Пацієнти України», Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів та Українська громада Таїланду. Програма проводиться за сприяння Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України.

Ініціативу «Рятуємо життя» створила Група Метінвест у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку російського вторгнення в Україну. За 15 місяців повномасштабної війни проєкт допоміг майже 500 тисячам людей у 70 територіальних громадах. Українці отримали близько 4 200 тонн продуктів і засобів гігієни, а лікарні – медпрепарати, витратні матеріали та обладнання на 250 тисяч євро.

До проєкту долучилося майже 200 компаній зі всього світу, 400 волонтерів та 10 фондів і громадських організацій. За понад рік його роботи сума допомоги від донорів перевищила 2,7 млн євро.

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Серед основних напрямів роботи «Рятуємо життя» – протезування та реабілітація військових та мирних жителів, а також психологічне відновлення жінок і дітей.