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У Києві біля Гідропарку побилися чоловіки: що не поділили

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Києві біля Гідропарку побилися чоловіки: що не поділили
Чоловіки намагалися кулаками з'ясувати, хто правий
фото: скріншот із відео

Молодики штовхали один одного та колотили кулаками

Компанія чоловіків влаштувала штовханину біля метро «Гідропарк» у Києві. Відео сутички оприлюднили місцеві Telegram-канали.

За слова очевидців, бійка розпочалася через російські пісні.

Як повідомлялося, в неділю, 9 липня, відомий український письменник Юрій Винничук опинився в центрі скандалу через повідомлення на своїй сторінці у Facebook, де він звернувся до своїх читачів з проханням надати поради щодо здійснення платежу на рахунок московської бібліотеки.

Нагадаємо, військову парамедикиню Альбіну «Акулу» Литвин побили. Вона зробила зауваження чоловікові, який слухав російський шансон.

Раніше в Ужгороді п'яний працівник військкомату побив журналістку на очах чоловіка-військового. 

Також на Хмельниччині працівники військкомату зайшли у будинок до чоловіка та спровокували скандал.

 

Теги: метро бійка Гідропарк скандал будинок письменник відео поради

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