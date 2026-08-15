Ексголова Google розкрив головну зброю майбутніх війн

Ерік Шмідт зробив ставку на дешеві автономні дрони замість людей на фронті

Війна Росії проти України спричинила одну з найбільших революцій у військовій справі за всю історію, а головними символами могутності замість танків і авіаносців стають дані, штучний інтелект і рої дешевих автономних дронів. Про це заявив ексголова Google, засновник оборонного стартапу Perennial Autonomy Ерік Шмідт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Noema Magazine.

Palantir: як компанія Карпа стала частиною української оборони

Україна перетворилася на найбільший у світі полігон для випробування військового штучного інтелекту в реальних бойових умовах. Серед головних партнерів Києва – Palantir Technologies мільярдера Алекса Карпа, який ще у червні 2022 року особисто відвідав Київ, ставши одним із перших керівників західних техгігантів, що приїхали в Україну після початку повномасштабного вторгнення.

Технології Palantir, зокрема платформу Gotham, використовують ЦРУ, ФБР, Пентагон і армії низки країн НАТО. Для аналізу розвідданих і планування далекобійних ударів по Росії систему вже застосовують і Сили оборони України – спільно зі своєю платформою для аналізу повітряних атак, яку Міноборони розробило разом з американською компанією. У межах цієї співпраці постала й платформа Brave1 Dataroom, де понад сто українських компаній тренують понад вісімдесят моделей для виявлення й перехоплення повітряних цілей.

«Для нас це наступний крок розвитку співпраці за принципом win-win. Партнери отримують можливість тренувати свої ШІ-моделі на реальних даних сучасної війни, а Україна – пришвидшений розвиток автономних систем і нові технологічні рішення для фронту», – заявив тодішній міністр оборони Михайло Федоров після зустрічі з Карпом.

Крім Gotham, Palantir розробив систему MetaConstellation для роботи із супутниковими знімками та платформу Foundry, яку в Україні використовують Міністерство економіки – для пріоритизації зон розмінування, та Міністерство освіти – для аналізу безпеки навчальних закладів.

Автономні дрони Шмідта: відповідь на радіоелектронну боротьбу

Другий ключовий гравець – компанія Шмідта Perennial Autonomy (колишня Swift Beat), яка спеціалізується на дронах нового покоління з елементами машинного зору та штучного інтелекту. Головна ідея – зменшити залежність безпілотників від оператора, адже засоби РЕБ рано чи пізно навчаться глушити будь-який канал зв'язку.

Найвідоміші розробки компанії – дрон-перехоплювач Merops, який довів ефективність проти «шахедів», і дрон-камікадзе Hornet, що атакує «сухопутний коридор» до анексованого Криму. Hornet захоплює ціль із дистанції 300–500 метрів і здатен автономно пікірувати на неї навіть після втрати зв'язку з оператором – це робить його практично нечутливим до РЕБ. Вартість одного такого дрона – 10–11 тисяч доларів, тоді як техніка, яку він знищує, коштує в рази дорожче.

Про співпрацю з командою Шмідта розповідав і колишній міністр оборони Федоров: за його словами, Міноборони співпрацює з Palantir, SpaceX і компанією ексголови Google над автономними дронами, які самостійно шукатимуть і знищуватимуть цілі без участі людини. «Ми їх кров'ю заробляємо, ці дані», – зауважив колишній міністр, пояснюючи, що Україна не передає партнерам сирі бойові дані, а натомість тренує на їхній основі власні ШІ-моделі.

Delta та Avengers Labs: власна українська екосистема

Поряд із іноземними партнерами Україна розвиває власні рішення. Головний директор Palantir Алекс Карп називає систему управління боєм Delta головним технологічним активом і унікальним експортним продуктом країни. Платформа інтегрує дані про противника з десятків джерел, має власний месенджер, хмарне сховище і навіть внутрішній маркетплейс, де підрозділи обмінюють електронні бали на дрони та засоби зв'язку.

Міністр армії США Дэніел Дрісколл у травні 2026 року назвав Delta «абсолютно неймовірною». «Вона повністю інтегрує кожен дрон, кожен сенсор, кожну ударну платформу в єдину мережу», – зазначив він.

Дані з Delta стали основою датасету іншої розробки – платформи Avengers Labs, яка містить близько 5 млн анотованих кадрів із поля бою: танки, артилерію, системи ППО, піхоту та ударні безпілотники. На цих даних уже навчили систему автоматичного виявлення цілей, яка щомісяця обробляє понад 100 тисяч відеострімів і розпізнає 70% ворожих цілей у режимі реального часу.

«Нічийна земля» майбутнього

За прогнозом Шмідта, лінія фронту в майбутніх війнах перетвориться на нову форму «нічийної землі» часів Першої світової – простір, де датчики й дрони вражатимуть усе, що рухається. Якщо сьогодні технології лише підтримують людей на полі бою, то в майбутньому, вважає він, машини йтимуть попереду, приймаючи на себе вогонь.

Ексголова Google переконаний, що бойові ШІ-системи ставатимуть дедалі автономнішими: людина поступово перейде від керування кожним пострілом до загального контролю. Цьому сприяють два фактори – регулярна втрата зв'язку з дронами через РЕБ і військова перевага автономних систем над тими, де кожен постріл вимагає підтвердження оператора. Подібна логіка, за словами Шмідта, схожа на гонку хімічної зброї часів Першої світової й здатна підштовхнути держави до масового впровадження автономного бойового ШІ, навіть якщо спочатку вони прагнули жорсткіших обмежень.

Нагадаємо, у липні Foreign Policy писало про нову стратегію перемоги Києва: серед нового арсеналу, який забезпечив успіх далекобійної кампанії по нафтовій інфраструктурі РФ, видання називало саме дрон Hornet, розроблений у співпраці зі стартапом, який фінансує ексголова Google Ерік Шмідт.