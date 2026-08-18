Штучний інтелект почав писати закони у США: документи рясніють помилками

Юристи Конгресу витрачають на виправлення згенерованих текстів більше часу, ніж знадобилося б для підготовки законопроєктів з нуля

Американські конгресмени та їхні співробітники почали масово використовувати штучний інтелект для підготовки законопроєктів. Однак створені за допомогою ШІ документи часто містять юридичні помилки, неправильні посилання та навіть вигадані норми законодавства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Про проблему виданню розповіли вісім чинних і колишніх посадовців, які працюють або працювали з управлінням законодавчого радника Палати представників США.

За їхніми словами, законодавчі пропозиції, створені за допомогою інструментів штучного інтелекту, нерідко потребують значного доопрацювання. У документах трапляються неправильні юридичні визначення, помилкові посилання на чинне законодавство, а також вигадані або неправильно зазначені розділи Кодексу США.

У результаті технологія, яка мала б пришвидшувати роботу, у деяких випадках створює додаткове навантаження для юристів.

За словами одного зі співрозмовників Politico, юристи «витрачають більше часу на виправлення законопроєктів, створених штучним інтелектом, ніж знадобилося б, якби їх готували з нуля».

Такі помилки можуть не лише затягувати підготовку та ухвалення законодавчих ініціатив. Неправильно наведені норми чинного законодавства або хибні юридичні визначення також можуть створювати ризик судових позовів.

Співрозмовники Politico вказали ще на одну проблему. Використання штучного інтелекту впливає на те, наскільки глибоко автори законодавчих пропозицій розуміють питання, які намагаються врегулювати.

Зокрема, працівники, які приносять юристам згенеровані документи, іноді не можуть чітко пояснити, якого саме результату вони хочуть досягти за допомогою запропонованого законодавства.

Водночас наразі немає підтверджених випадків, коли Палата представників або Сенат США голосували за законопроєкт, повністю створений штучним інтелектом.

Нагадаємо, раніше завідувач Наукової лабораторії імерсивних технологій і права Інституту інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України Олексій Костенко заявив, що Україна потребує власного закону про штучний інтелект.

За його словами, українське законодавство має враховувати практичний досвід використання ШІ під час повномасштабної війни, а не лише європейські підходи. В Україні такі технології вже застосовуються, зокрема, для наведення безпілотників, пошуку цілей та захисту від російських повітряних атак.