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Зеленський обговорив із Віткоффом та Кушнером їхній візит до України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський обговорив із Віткоффом та Кушнером їхній візит до України
Зеленський домовився з людьми Трампа про підготовку візиту до України
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Представники Трампа можуть приїхати до Києва для напрацювання рішень, які мають наблизити завершення війни

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили визначення дати їхнього візиту до України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Володимира Зеленського.

Глава держави назвав розмову детальною та конструктивною. За його словами, переговорні команди України та США підтримують постійний контакт, а потенційний візит американських представників може допомогти в напрацюванні рішень для досягнення миру.

«Хороша телефонна розмова з представниками Президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Було детально і конструктивно. Важливо, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно, і зараз ми говоримо про визначення дати візиту в Україну. Ця поїздка була би дуже корисною для напрацювання рішень до миру», – повідомив Зеленський.

Президент також поінформував Віткоффа та Кушнера про ситуацію на фронті. За його словами, російські війська мають незначні здобутки, які досягаються ціною величезних втрат. Окремо сторони обговорили російські повітряні удари.

«Поінформував і про ситуацію на полі бою, де здобутки Росії незначні й досягаються ціною величезних втрат, а також про повітряні удари. Стів і Джаред знають багато деталей. Команди будуть на звʼязку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найбільш зручний графік подальшої комунікації. Дякую Президенту Трампу, Стіву й Джареду та всім у Сполучених Штатах, хто працює заради того, щоб мир став нашим спільним досягненням», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, запланований візит спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України раніше трохи відклали, але не скасували. За інформацією журналіста «Радіо Свобода» Алекса Рауфоглу, причиною могло стати посилення російських ракетних і дронових атак на Київ.

Раніше Financial Times повідомляла, що Віткофф і Кушнер погодилися вперше відвідати Київ. Домовленості про майбутній візит були досягнуті після зустрічі президентів України та США у Вашингтоні. Наприкінці липня Володимир Зеленський підтвердив підготовку поїздки американських представників, а згодом повідомлялося, що вони можуть приїхати до Києва 24 серпня – у День Незалежності України.

 

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Теги: Стів Віткофф Володимир Зеленський США переговори

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