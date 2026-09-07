102-річна довгожителька з Канади здійснила свою заповітну мрію (відео)
102-річна американка зізналася, чого бажає на свій наступний день народження
Рита Джорджефф відзначила 102-річчя та здійснила одну зі своїх мрій. На цю подію жінці довелося чекати два роки. Про це пише «Главком» із посиланням на Рeople.
Довгожителька мешкає в районі Сендвіч-Таун міста Віндзор, провінція Онтаріо (Канада). Перед своїм 100-річчям вона чекала на відкриття мосту, який зʼєднує Віндзор і Детройт. Однак будівництво відклали на два роки. «Я справді хотіла зробити це у 100 років, і мені довелося чекати два роки, щоб це зробити», – розповіла вона.
Тож на своє 102-річчя Джорджефф здійснила свою мрію та пройшлася по новому Міжнародному мосту імені Горді Хоу. «Боже мій. Я це роблю», – сказала вона, коли вперше ступила на міст.
Втілити мрію пенсіонерки допомогли її друзі, які тримали її за руки, коли вона йшла мостом. За словами Рити Джорджефф, емоції, які вона отримала, вартували очікування у два роки. «Ми чекали два роки. Це планувалося до її 100-річчя. Це відкладали, відкладали знову», – сказала подруга жінки, Гейл Бонді.
102-річна Джорджефф майже не потребувала допомоги, крокуючи мостом. Однак наказала друзям бути поруч, якщо їй раптово знадобиться підтримка. Під час прогулянки мостом з іншими пенсіонерами люди зупинялися та вітали довгожительку з днем народження.
На запитання журналістів, чого вона бажає до свого 103-го дня народження, жінка відповіла зі сміхом: «Щоб я дожила до свого дня народження».
Нагадаємо, 98-річний Гаррі Гісман встановив незвичний рекорд. Довгожитель здійснив політ, стоячи на крилі літака. Чоловік протримався протягом дев’яти хвилин польоту на крилі літака. Довгожитель піднявся на висоту 300 метрів. Під час польоту був присутній офіційний представник «Книги рекордів Гіннеса», який підтвердив, те що Гаррі Гісман став найстаршим у світі «вінг-вокером».
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