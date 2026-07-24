SpaceX вдруге скасувала 13-й випробувальний політ: що сталося
Starship V3 має доставити астронавтів NASA на Місяць у межах програми Artemis
Компанія SpaceX перенесла 13-й випробувальний політ ракети Starship, який мав відбутися 24 липня. Запуск скасували через несприятливі погодні умови, а нову спробу призначили на 25 липня о 1:45 за київським часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Space.
Для SpaceX цей політ має вирішальне значення. Компанія хоче перевірити, чи всі основні елементи ракети після запуску працюватимуть без збоїв і зможуть використовуватися повторно.
Попередню спробу запуску, 17 липня, зупинили в останню секунду через проблеми з двигунами нижнього ступеня ракети. Цього разу старт скасували через несприятливі погодні умови.
Під час майбутнього польоту Starship має вивести на орбіту 20 супутників Starlink нового покоління.
Starship заввишки 122 метри є найбільшою та найпотужнішою ракетою у світі. Вона здатна виводити на орбіту до 110 тонн вантажу, а після запуску її основні частини мають повертатися на Землю для повторного використання.
Нагадаємо, Starship V3 відіграє ключову роль у місячній програмі NASA. Верхній ступінь ракети планують використати під час місії Artemis III у 2027 році для випробування місячного посадкового модуля, а в місії Artemis IV у 2028 році він має доставити астронавтів на поверхню Місяця.
Цей запуск є 13-м випробуванням ракети Starship з моменту її дебюту у 2023 році, але лише другим для версії Starship V3. Перший запуск цієї версії відбувся у травні 2026 року. Тоді верхній ступінь ракети успішно вивів на орбіту супутники Starlink і приводнився в Індійському океані. Натомість нижній ступінь, який забезпечує запуск ракети, не зміг здійснити посадку й розбився в Мексиканській затоці.
Коментарі — 0