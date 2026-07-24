SpaceX вдруге скасувала 13-й випробувальний політ: що сталося

Starship V3 має доставити астронавтів NASA на Місяць у межах програми Artemis

Компанія SpaceX перенесла 13-й випробувальний політ ракети Starship, який мав відбутися 24 липня. Запуск скасували через несприятливі погодні умови, а нову спробу призначили на 25 липня о 1:45 за київським часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Space.

Для SpaceX цей політ має вирішальне значення. Компанія хоче перевірити, чи всі основні елементи ракети після запуску працюватимуть без збоїв і зможуть використовуватися повторно.

Попередню спробу запуску, 17 липня, зупинили в останню секунду через проблеми з двигунами нижнього ступеня ракети. Цього разу старт скасували через несприятливі погодні умови.

Під час майбутнього польоту Starship має вивести на орбіту 20 супутників Starlink нового покоління.

Starship від SpaceX має висоту близько 122 метрів, діаметр 9 метрів Фото: SpaceX

Starship заввишки 122 метри є найбільшою та найпотужнішою ракетою у світі. Вона здатна виводити на орбіту до 110 тонн вантажу, а після запуску її основні частини мають повертатися на Землю для повторного використання.

Нагадаємо, Starship V3 відіграє ключову роль у місячній програмі NASA. Верхній ступінь ракети планують використати під час місії Artemis III у 2027 році для випробування місячного посадкового модуля, а в місії Artemis IV у 2028 році він має доставити астронавтів на поверхню Місяця.

Цей запуск є 13-м випробуванням ракети Starship з моменту її дебюту у 2023 році, але лише другим для версії Starship V3. Перший запуск цієї версії відбувся у травні 2026 року. Тоді верхній ступінь ракети успішно вивів на орбіту супутники Starlink і приводнився в Індійському океані. Натомість нижній ступінь, який забезпечує запуск ракети, не зміг здійснити посадку й розбився в Мексиканській затоці.