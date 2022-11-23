Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мінцифри повідомило про ще одну проблему, з якою зіткнулись українці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мінцифри повідомило про ще одну проблему, з якою зіткнулись українці
фото ілюстративне

Вишки мобільного зв'язку перевантажені

Через масовані ракетні удари російських терористів у багатьох регіонах впав інтернет-трафік. Запроваджено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Базові станції та оператори фіксованого зв'язку за можливості перейшли на генератори. Мобільні оператори, де працюють вишки – перевантажені трафіком», – йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що команда Мінцифри допомагає організувати підвезення дизельного палива та вирішення інших операційних завдань.

«Виклик, який не бачила жодна країна у сфері телекомунікації. Як і в інших сферах. Пройдемо його. Чітко знаємо, що робити, працюємо. І з кожною новою атакою будемо сильнішими, поки не переможемо», – додав міністр.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона. 

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.

Читайте також: «Ремонти можуть тривати довше». «Укрнерго» звернулося до українців
Теги: мобільний зв’язок мобільні оператори війна росія окупанти Україна ракета обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через суттєвий обсяг пошкоджень, морози та дощі зі снігом в деяких регіонах ремонти можуть тривати довше
«Ремонти можуть тривати довше». «Укренерго» звернулося до українців
Сьогодні, 20:13
Рятувальники ліквідовують наслідки ракетних ударів у столиці
Ракетний обстріл Києва: рятувальники показали наслідки
Сьогодні, 19:55
Частина будинків забезпечена електроенергією лише на перших поверхах
Атака на енергосистему: Садовий повідомив про ситуацію у Львові
Сьогодні, 18:47

Події в Україні

Мінцифри повідомило про ще одну проблему, з якою зіткнулись українці
Мінцифри повідомило про ще одну проблему, з якою зіткнулись українці
«Ремонти можуть тривати довше». «Укренерго» звернулося до українців
«Ремонти можуть тривати довше». «Укренерго» звернулося до українців
«Мир у Європі залежить від захищеності України». Залужний звернувся до партнерів
«Мир у Європі залежить від захищеності України». Залужний звернувся до партнерів
Новий пакет допомоги від США: що в нього входить
Новий пакет допомоги від США: що в нього входить
Коли буде світло? Банкова зробила заяву
Коли буде світло? Банкова зробила заяву
Атака на енергосистему: Садовий повідомив про ситуацію у Львові
Атака на енергосистему: Садовий повідомив про ситуацію у Львові

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Від Зеленського цього не чекали
123K
РФ відреагувала масовими обстрілами на історичне рішення Європарламенту
74K
Рука живе своїм життям. Путін на зустрічі знову дивно рухався (відео) 
57K
Вимагаємо електричної справедливості! Як блекаут розсварив українців
57K
Що пригальмовує контрнаступ ЗСУ – пояснення Банкової
53K
Рашисти атакували Київ: Кличко повідомив деталі

Новини

Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
Сьогодні, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
Сьогодні, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
Вчора, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
Вчора, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
Вчора, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту