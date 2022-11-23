Мінцифри повідомило про ще одну проблему, з якою зіткнулись українці

Вишки мобільного зв'язку перевантажені

Через масовані ракетні удари російських терористів у багатьох регіонах впав інтернет-трафік. Запроваджено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Базові станції та оператори фіксованого зв'язку за можливості перейшли на генератори. Мобільні оператори, де працюють вишки – перевантажені трафіком», – йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що команда Мінцифри допомагає організувати підвезення дизельного палива та вирішення інших операційних завдань.

«Виклик, який не бачила жодна країна у сфері телекомунікації. Як і в інших сферах. Пройдемо його. Чітко знаємо, що робити, працюємо. І з кожною новою атакою будемо сильнішими, поки не переможемо», – додав міністр.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.