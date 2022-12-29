Мінцифри пояснило, чому Маск невдоволений використанням Starlink в Україні

Українці використовують значно більший трафік, аніж інші

Компанії Ілона Маска Space X категорично не подобалася ситуація, коли термінали Starlink, призначені для приватного використання, приєднували до мобільних веж. Про це розповів директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик у інтерв'ю Економічній правді.

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Space X, як і будь-який бізнес, має своє бачення. Ще на початку війни Маск заявляв, що Starlink призначений для приватного використання. Для комерційного використання ціни в чотири-пʼять разів вищі.

«Компанія бачить трафік, який проходить через термінали. Вона бачить, скільки споживає один найбільш активний користувач у світі, а в нас це в рази більше», – зазначив Мацик.

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До прикладу, у Чернігівській області одним Starlink роздавали інтернет п'ятьом селам, бо був обірваний магістральний канал. Тож великий трафік – одна з причин, чому в Україні ці станції вдвічі дорожчі, ніж у Польщі.

Також представник Мінцифри пояснив, чому підходи до тарифів і вартості терміналів різні: у будь-якому бізнесі вартість послуг для приватної особи одна, а для бізнесу – інша. Наприклад, у селі підключення клієнта до фіксованого інтернету коштує 200-400 грн, а бізнес-абонента в тому ж селі – у пʼять-десять разів більше.

Крім того, Юрій Мацик розповів, що Україні передали 25 300 Starlink, із яких за ініціативи Мінцифри отримано понад 22 тис. Наразі домовляються ще про 10 тис. Їх не розділяють окремо на потреби військових та цивільних. Мінцифри забезпечує терміналами критичну інфраструктуру і звільнені від російських окупантів міста.

Нагадаємо, раніше компанія SpaceX Ілона Маска заявила про те, що більше не може оплачувати послуги звʼязку Starlink для України та просить Пентагон взяти це на себе.

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На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну глава компанії SpaceX Ілон Маск відхилив запит української сторони на підключення до системи супутникового інтернету Starlink на окупованих Росією територіях. Після цього і скандальних заяв про можливі умови миру з країною-терористкою РФ українці відреагували на зміну політики Маска щодо України.

Проте пізніше Ілон Маск заявив, що продовжить оплачувати послуги Starlink для України.

Як відомо, в Україні з’являться публічні точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії. Для створення точок буде використана частина з 1 570 терміналів Starlink, які Україна отримала від Польщі.