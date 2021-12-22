Світові техногіганти почали війну з антивакцинаторами

Співробітники найбільших компаній у світі втрачатимуть роботу, якщо не вакцинуватимуться

Одразу декілька міжнародних компаній, які входять о числа найбільших у світі, почали війну проти співробітників, які не хочуть вакцинуватися від Covid-19. Про це пишуть американські видання.

Так, за даними Associated Press, відділ кадрів Intel – другої за капіталізацією компанії у світі – розіслав своїм робітникам записку, яка стосується вакцинації.

У записці начальниця відділу кадрів Intel Крісті Памбіанчі заявляє, що невакциновані співробітники повинні будуть надати докази того, що вони не можуть вакцинуватися за релігійними чи медичними показниками. Або щотижня здавати аналізи, навіть якщо вони працюють вдома.

Вона також повідомила співробітників, що компанія розглядатиме медичні та релігійні винятки до 15 березня наступного року.

Intel ще минулого місяця встановив остаточний термін вакцинації на 4 січня 2022 року, але тоді не уточнювалось, що буде з невакцинованими співробітниками, якщо вони не виконають цієї вимоги.

Якщо виняток для співробітника не підтвердять, його буде відправлено в неоплачувану відпустку, як мінімум, на три місяці.

Схожої політики дотримується і Google – третя за капіталізацією компанія у світі. Компанія повідомила своїм співробітникам, що вони втратять зарплату, а врешті-решт будуть звільнені, якщо не будуть дотримуватися політики вакцинації, пише CNBC.

У записці, що була розповсюджена керівництвом Google, зазначається, що працівники до 3 грудня мають заявити про свій статус вакцинації та завантажити документацію, яка її підтверджує. Або подати заявку на медичне чи релігійне звільнення від отримання вакцини.

Компанія повідомила, що після цієї дати вона почне контактувати з працівниками, які не вказали свій статус або не були вакциновані, а також з тими, чиї запити на звільнення від вакцинації не були схвалені.

У документі зазначено, що працівники, які не виконали правила вакцинації до кінцевого терміну 18 січня, будуть відправлені в «оплачувану адміністративну відпустку» на 30 днів. Після цього компанія відправить їх у «неоплачувану особисту відпустку» на термін до шести місяців з подальшим звільненням.