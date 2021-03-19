У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій
«Падіння» відбулося в результаті технічної несправності
Майже всі користувачі з Західної Європи і України повідомляли про проблеми в роботі сайту
Користувачі соцмереж Facebook і Instagram, а також месенджера WhatsApp повідомляли про проблеми в роботі цих додатків.
Про це інформує Downdetector
Згідно з даними сайту, масові проблеми з роботою Facebook почалися у п’ятницю ввечері. Майже всі користувачі з Західної Європи і України повідомляли про проблеми в роботі сайту.
Водночас половина користувачів Instagram не могли оновити стрічку, третина – увійти в додаток.
Також майже всі користувачі WhatsApp повідомляли про неможливість приєднатися до сервера.
Представники Facebook повідомили WSJ, що «падіння» відбулося в результаті технічної несправності.
«Люди зіткнулися c труднощами з доступом до додатків сімейства Facebook в результаті технічної несправності. Ми її усунули та перепрошуємо за доставлені незручності», – йдеться у заяві Facebook.
До слова, цього тижня у роботі Google стався збій: пошук працював з перебоями.