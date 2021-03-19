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    У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій

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    &laquo;Падіння&raquo; відбулося в результаті технічної несправності - У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій

    «Падіння» відбулося в результаті технічної несправності

    Майже всі користувачі з Західної Європи і України повідомляли про проблеми в роботі сайту

    Користувачі соцмереж Facebook і Instagram, а також месенджера WhatsApp повідомляли про проблеми в роботі цих додатків.

    Про це інформує Downdetector

    Згідно з даними сайту, масові проблеми з роботою Facebook почалися у п’ятницю ввечері. Майже всі користувачі з Західної Європи і України повідомляли про проблеми в роботі сайту.

    Водночас половина користувачів Instagram не могли оновити стрічку, третина – увійти в додаток.

    Також майже всі користувачі WhatsApp повідомляли про неможливість приєднатися до сервера.

    Представники Facebook повідомили WSJ, що «падіння» відбулося в результаті технічної несправності.

    «Люди зіткнулися c труднощами з доступом до додатків сімейства Facebook в результаті технічної несправності. Ми її усунули та перепрошуємо за доставлені незручності», – йдеться у заяві Facebook.

    До слова, цього тижня у роботі Google стався збій: пошук працював з перебоями.

    Теги: інтернет технології Facebook соціальні мережі Instagram
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