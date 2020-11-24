У Росії порушили справу проти Google

Компанії Google загрожує штраф розміром від 1,5 до 5 мільйонів рублів

Згідно з російським законодавством, пошуковики зобов'язані видаляти зі своєї пошукової видачі сайти, заблоковані в РФ

Російський регулюючий орган «Роскомнагляд» порушив адміністративну справу відносно компанії Google, звинувативши її в тому, що вона не видаляє з пошукової видачі сайти з інформацією, забороненою для ознайомлення користувачам в РФ.

Про це повідомляє Meduza.

У «Роскомнагляді» повідомили, що раніше у пошуковій видачі Google виявили сайти, заблоковані в РФ, зокрема ресурси з «екстремістським, порнографічним та суїцидальним контентом».

За оцінкою відомства, в середньому Google не видаляє з пошукової видачі до 30% забороненого в РФ контенту.

Адміністративну справу порушили за статтею про повторне невиконання обов'язків оператором пошукової системи. Тепер компанії загрожує штраф розміром від 1,5 до 5 мільйонів рублів.

Згідно з російським законодавством, пошуковики зобов'язані видаляти зі своєї пошукової видачі сайти, заблоковані в РФ. Для цього вони повинні підключитися до реєстру заборонених сайтів.

У 2019 Google оштрафували на 500 тисяч рублів за відмову підключитися до реєстру, а також на 700 тисяч рублів за те, що, за даними «Роскомнагляду», компанія знизила у пошуковій видачі частку фільтрації забороненого контенту.

Як зазначається, компанія Google, регулярно видаляє з пошукової видачі посилання на заборонені сайти, але не автоматично, а після вивчення підстав заборони.