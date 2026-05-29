Ударні безпілотники середньої дальності змінюють хід війни

Максим Бурич
Україна переходить до нової фази дронової війни проти Росії
Масштабні інвестиції у вітчизняний оборонно-промисловий комплекс дозволили створити новий клас безпілотників

Україна перейшла до принципово нової фази дронової війни проти російської агресії. Головним інструментом цієї стратегії стало масштабування власного виробництва безпілотників середнього радіуса дії («mid-range strike drones»). Ці високотехнологічні системи здатні ефективно нищити об'єкти супротивника на відстані від 20 до 300 км від лінії бойового зіткнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Business Insider.

Завдяки масованому застосуванню mid-range дронів під постійним вогневим контролем ЗСУ опинилися стратегічні склади боєприпасів, командні пункти, паливна інфраструктура, вузлові залізничні станції та позиції ППО глибоко в тилу ворога.

Раніше російське командування почувалося відносно спокійно на відстані 50–150 км від передової, проте зараз ця територія перетворилася на пастку. Про це під час тематичного дронового саміту в Латвії розповів керівник департаменту міжнародного співробітництва Сил територіальної оборони України Тарас Березовець: «Зона, яку вони вважали безпечною, тепер стала новою kill zone», – наголосив військовий.

Нова українська тактика змусила окупантів ухвалювати складні рішення: відсувати логістичні бази ще далі вглиб своєї території. Як наслідок, транспортні маршрути постачання критично подовжилися, а час на доставку снарядів та техніки до передової суттєво зріс, що автоматично знижує інтенсивність ворожих штурмів.

Розвиток середньомагістральних ударних систем став одним із ключових оборонних завдань держави. Фінансування галузі координують урядові структури разом із закордонними донорами.

Українська оборонка фактично трансформувалася в окрему високотехнологічну галузь економіки. Саме стрімке масштабування виробництва FPV-безпілотників, морських дронів, систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) та далекобійної зброї дозволило Силам оборони стабілізувати лінію фронту, попри наявний дефіцит живої сили та тимчасове скорочення обсягів американської військової допомоги.

Нагадаємо, українська компанія «Генерал Черешня» пройшла до другого раунду американської програми Drone Dominance Program, яку реалізує підрозділ Пентагону Defense Innovation Unit. 

За словами Гришина, «Генерал Черешня» змагалася з сотнями компаній з різних країн світу. Серед них українського виробника оцінили як найефективнішого за показниками уражень.

«Ми увійшли до програми як український ТОП-1 за ефективністю уражень», – заявив Гришин.

На його думку, участь у Drone Dominance Program може стати важливим кроком до співпраці між Україною та США у галузі безпілотних технологій. Головною перевагою українських розробок він назвав бойовий досвід, набутий під час повномасштабної війни проти Росії.

