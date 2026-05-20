«Заліз і сів напроти». Боєць ЗСУ розповів про рукопашний бій з окупантом у бліндажі

Боєць із позивним «Сєдой» розповів, як російський штурмовик заліз до його укриття

Воїн вижив у смертельному бою в тісному бліндажі та ліквідував окупанта ножем

Український військовий із позивним «Сєдой» пережив рукопашний бій із російським штурмовиком, який заліз просто до його укриття на позиції. Історію бійця показали у новому випуску проєкту «Постаті» від 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя, пише «Главком».

За словами військового, його підрозділ тримав позицію у двох маленьких спостережних пунктах, замаскованих у землі. Усередині було настільки тісно, що важко було навіть випрямити ноги, а виходити назовні не дозволяли ворожі дрони.

Перед цим командир попередив бійців, що російські штурмовики висадилися неподалік і розосередилися по посадках. Невдовзі «Сєдой» помітив чоловіка без каски та розпізнавальних знаків. Спочатку відкривати вогонь не став, бо боявся помилитися й вистрілити у свого.

«Помітив мене, каже: «посунься», і біжить до мене. Я кажу: «тут і на одного місця мало»», – згадує військовий. За його словами, окупант заліз просто в укриття й сів навпроти. Після цього російською мовою запитав, із якої він бригади.

Коли український боєць потягнувся до автомата, штурмовик схопив його за руку та почав душити.

«Я хотів ударити в шию – влучив у щоку. Він схопив мою руку з ножем і почав вести лезо до моєї шиї. Я хапаюся рукою за лезо, долоня ріжеться. А він починає мене кусати за руку, за палець, аж хруснуло», – розповів «Сєдой».

Військовий дістав складаний ніж із бронежилета, після чого в тісному укритті почалася рукопашна сутичка. Після кількох ударів ножем українському воїну вдалося вирватися назовні, схопити автомат і ліквідувати нападника.

«Мені пощастило, що в нього ножа не було, а в мене був», – каже боєць. Після бою у ліквідованого окупанта знайшли російську нагороду.

До слова, на Харківщині бійці 158-ї окремої механізованої бригади переконали здатися п’ятьох російських військових за допомогою дрона з гучномовцем. Один із окупантів виявився односельцем українського захисника, що брав його у полон. Обидва родом із тимчасово окупованої Великої Знам’янки на Запоріжжі.