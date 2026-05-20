Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Заліз і сів напроти». Боєць ЗСУ розповів про рукопашний бій з окупантом у бліндажі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
«Заліз і сів напроти». Боєць ЗСУ розповів про рукопашний бій з окупантом у бліндажі
Боєць із позивним «Сєдой» розповів, як російський штурмовик заліз до його укриття
скриншот з відео
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Воїн вижив у смертельному бою в тісному бліндажі та ліквідував окупанта ножем

Український військовий із позивним «Сєдой» пережив рукопашний бій із російським штурмовиком, який заліз просто до його укриття на позиції. Історію бійця показали у новому випуску проєкту «Постаті» від 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя, пише «Главком».

За словами військового, його підрозділ тримав позицію у двох маленьких спостережних пунктах, замаскованих у землі. Усередині було настільки тісно, що важко було навіть випрямити ноги, а виходити назовні не дозволяли ворожі дрони.

Перед цим командир попередив бійців, що російські штурмовики висадилися неподалік і розосередилися по посадках. Невдовзі «Сєдой» помітив чоловіка без каски та розпізнавальних знаків. Спочатку відкривати вогонь не став, бо боявся помилитися й вистрілити у свого.

«Помітив мене, каже: «посунься», і біжить до мене. Я кажу: «тут і на одного місця мало»», – згадує військовий. За його словами, окупант заліз просто в укриття й сів навпроти. Після цього російською мовою запитав, із якої він бригади.

Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

Коли український боєць потягнувся до автомата, штурмовик схопив його за руку та почав душити.

«Я хотів ударити в шию – влучив у щоку. Він схопив мою руку з ножем і почав вести лезо до моєї шиї. Я хапаюся рукою за лезо, долоня ріжеться. А він починає мене кусати за руку, за палець, аж хруснуло», – розповів «Сєдой».

Військовий дістав складаний ніж із бронежилета, після чого в тісному укритті почалася рукопашна сутичка. Після кількох ударів ножем українському воїну вдалося вирватися назовні, схопити автомат і ліквідувати нападника.

«Мені пощастило, що в нього ножа не було, а в мене був», – каже боєць. Після бою у ліквідованого окупанта знайшли російську нагороду.

До слова, на Харківщині бійці 158-ї окремої механізованої бригади переконали здатися п’ятьох російських військових за допомогою дрона з гучномовцем. Один із окупантів виявився односельцем українського захисника, що брав його у полон. Обидва родом із тимчасово окупованої Великої Знам’янки на Запоріжжі. 

Читайте також:

Теги: окупанти війна фронт бій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як перетворити силу Росії на її головну слабкість
Як перетворити силу Росії на її головну слабкість
2 травня, 07:03
Працівники вугільних шахт в окупованій частині української Луганщини заявили про масові скорочення
Окупанти залишили шахтарів Луганщини без роботи
27 квiтня, 21:20
Постраждала будівля районної лікарні
Окупанти атакували Ізмаїл: пошкоджено райлікарню, постраждали люди
29 квiтня, 07:59
Шкіпер та Хворий повернулися з передової після рекордних семи місяців безперервного перебування на позиціях
204 дні в «норі»: піхотинці 93-ї бригади вийшли з позицій під Костянтинівкою
3 травня, 20:15
Кім Чен Ин на з’їзді Молодіжної ліги в Пхеньяні оголосив про нові пріоритети мобілізації
Роль КНДР у війні Росії проти України: Кім Чен Им заявив про пріоритети у мобілізації
5 травня, 12:25
Російський удар по Сумах забрав життя працівниці дитсадка
Удар по дитсадку в Сумах: є загибла
6 травня, 13:58
Буча у квітні 2022 року
«Скрізь буде Буча». Український дипломат попередив про наслідки політики Путіна
6 травня, 14:11
Виставка відбувається у Palazzo Contarini Polignac у Венеції з 9 травня до 1 серпня 2026 року
Пінчук: Росія знищує українську культуру, але її знову повертають на Бієнале
8 травня, 14:10
Голова Дніпропетровської ОВА поінформував про евакуацію людей
Безпекова ситуація на Дніпровщині: президент провів нараду
8 травня, 17:08

Події в Україні

Очільник ДТЕК презентував міжнародним партнерам український досвід захисту енергосистеми
Очільник ДТЕК презентував міжнародним партнерам український досвід захисту енергосистеми
У Конотопі російський дрон знищив краєзнавчий музей імені Лазаревського (фото)
У Конотопі російський дрон знищив краєзнавчий музей імені Лазаревського (фото)
Нещодавно відсвяткувала 94-річчя. У Конотопі росіяни вбили довгожительку
Нещодавно відсвяткувала 94-річчя. У Конотопі росіяни вбили довгожительку
«Заліз і сів напроти». Боєць ЗСУ розповів про рукопашний бій з окупантом у бліндажі
«Заліз і сів напроти». Боєць ЗСУ розповів про рукопашний бій з окупантом у бліндажі
Ротації на фронті будуть кожні два місяці. Сирський назвав умову
Ротації на фронті будуть кожні два місяці. Сирський назвав умову
Берлінська попередила про новий етап дронового терору РФ: що готує ворог
Берлінська попередила про новий етап дронового терору РФ: що готує ворог

Новини

Ворожий удар про Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Сьогодні, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua