ДСНС застосовує роботів при ліквідації пожеж у нафтогазовій промисловості (відео)

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Генерал-майон Хижняк: Полтавське управління ДСНС є передовим у застосуванні роботизованих комплексів для гасіння пожеж

Полтавське управління Державної служби надзвичайних ситуацій є одним із лідерів у впровадженні та використанні роботизованих комплексів для ліквідації вогню у наднебезпечних умовах. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів начальник Головного управління ДСНС у Полтавській області генерал-майор Андрій Хижняк.

За словами генерал-майора Андрія Хижняка, використання роботизованих комплексів дозволяє захистити життя особового складу, коли виникає загроза повторних вибухів на об'єктах.

«Полтавське управління є передовим у застосуванні роботизованих комплексів для гасіння пожеж. Наприклад, є робот, який може під’їжджати досить близько до вогню і в разі повторного вибуху продовжує працювати. Ми колись зняли невелике відео з GoPro-камери, де під час гасіння повторно вибухає резервуар: людей повідкидало вибухом, а робот стоїть собі й далі гасить полум’я», – розповів Андрій Хижняк.

Попри стрімкий розвиток українського ринку наземних роботизованих комплексів, для безпосередньої боротьби з вогнем наразі залучають техніку з-за кордону. Вітчизняні аналоги мають дещо іншу специфіку.

«Роботи в нас переважно іноземні. Є й вітчизняні роботизовані комплекси, але вони переважно пристосовані для розмінування територій», – пояснив очільник полтавських рятувальників.

Завдяки залученню іноземних роботизованих систем рятувальники Полтавщини мінімізують ризики під час ліквідації наслідків ударів по критичній та нафтогазовій інфраструктурі.

«Главком» писав, що Росія почала застосовувати тактику повторних ударів по українських об’єктах. Після першого влучання на місце приїжджають рятувальники та екстрені служби, а через певний час ворог завдає нового удару.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій України ліквідовує пожежі на об'єктах нафтогазового сектору за добу або навіть за кілька годин. Натомість у Російській Федерації аналогічні займання не можуть загасити протягом п'яти–семи діб.Через високу ефективність українських вогнеборців російські війська вдаються до підступної тактики та навмисно завдають повторних ударів, намагаючись знищити рятувальників під час виконання завдань.