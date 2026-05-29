OpenAI перестав бути лідером у сфері штучного інтелекту

Anthropic випереджає OpenAI та стає найціннішим стартапом у світі у сфері штучного інтелекту

Творці чат-бота Claude залучили безпрецедентні інвестиції, що підняло оцінку компанії майже до трильйона доларів

На світовому ринку штучного інтелекту відбулася історична зміна лідера. Стартап Anthropic, який тривалий час залишався в тіні свого головного конкурента, офіційно перевершив OpenAI, ставши найдорожчою приватною ШІ-компанією у світі. Це стало можливим після успішного закриття мегараунду фінансування серії H, у межах якого компанія залучила астрономічні $65 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Нові фінансові вливання збільшили ринкову вартість Anthropic до $900 млрд (а з урахуванням залученого капіталу пост-оцінка сягнула $965 млрд). Таким чином компанія впевнено обійшла OpenAI, чия остання ринкова оцінка зафіксувалася на позначці $852 млрд.

Новий інвестиційний раунд очолив консорціум провідних венчурних фондів, серед яких Greenoaks Capital, Sequoia Capital, Altimeter Capital та Dragoneer Investment Group. Лише за останні три місяці вартість стартапу злетіла майже в два з половиною рази (попередня оцінка становила близько $350 млрд).

Така довіра інвесторів базується на реальних фінансових успіхах. На відміну від багатьох конкурентів, чиї продукти орієнтовані на розважальний контент, Anthropic зробила ставку на корпоративний сектор та автоматизацію програмування. Після масштабного оновлення інструментів для написання коду сотні великих світових корпорацій перейшли на платні корпоративні пакети компанії.

Як наслідок, очікуваний річний дохід Anthropic (run-rate revenue) у травні подолав позначку в $47 млрд. За словами головного фінансового директора Крішни Рао, ці гроші підуть на закупівлю обчислювальних потужностей для задоволення «історичного попиту» на ринку.

Швидкість розвитку компанії вражає: якщо OpenAI знадобилося майже десять років, щоб наблизитися до нинішніх масштабів, то Anthropic, заснована вихідцями з тієї ж OpenAI у 2021 році, пройшла цей шлях удвічі швидше.

Одночасно з тріумфальним звітом про фінансування Anthropic презентувала свою нову флагманську модель – Claude Opus 4.8. Розробники зазначають, що нейромережа демонструє якісно новий рівень автономності та логічного мислення, суттєво випереджаючи попередні версії.

Головною перевагою новинки став прорив у так званому «вібраційному кодуванні» – створенні складного програмного забезпечення на основі запитів звичайною розмовною мовою. За даними незалежної тестової платформи Vals AI, модель Claude Opus 4.8 показала на 10% вищу ефективність порівняно з попередниками і стала єдиною нейромережею на ринку, яка безпосередньо впоралася із наскрізними тестами Super-Agent, випередивши навіть новітню GPT-5.5 від OpenAI.

Щоб гарантувати безперебійну роботу моделі на тлі дефіциту заліза, Anthropic залучила як стратегічних партнерів трьох найбільших світових виробників мікросхем пам'яті: Samsung, Micron та SK Hynix. Вони допоможуть стартапу розширити інфраструктуру та оптимізувати обчислювальні ланцюжки.

Стрімке зростання Anthropic супроводжується активною публічною позицією її генерального директора Даріо Амодея, який послідовно виступає за жорстке державне регулювання ШІ. Цей курс уже призвів до серйозного конфлікту з Міністерством оборони США. Приводом для суперечок стала розробка Anthropic спеціалізованої ШІ-моделі Mythos, здатної самостійно знаходити та використовувати приховані вразливості у програмному забезпеченні, що викликало побоювання щодо її застосування у кібервійнах.

Контекст безпеки вивів компанію на найвищий міжнародний рівень. Цього тижня один із співзасновників компанії Крістофер Олах узяв участь у презентації першої офіційної енцикліки Папи Римського Лева XIV «Magnifica Humanitas». У своєму зверненні понтифік закликав негайно «роззброїти штучний інтелект», звільнити його від логіки прибутку і заборонити передавати право на ухвалення летальних рішень автономним бойовим системам.

Попри філософські та регуляторні дискусії, бізнес-перегони лише загострюються. Anthropic, OpenAI та аерокосмічний гігант SpaceX Ілона Маска зараз ведуть підготовку до виходу на фондовий ринок. SpaceX уже опублікувала проспект емісії, OpenAI готує конфіденційні документи для IPO, а інсайдери в Anthropic підтверджують, що компанія планує провести лістинг своїх акцій на біржі вже до кінця цього року.

На тлі тиску OpenAI змушена згортати другорядні проєкти, щоб терміново сфокусуватися на модернізації власної системи написання коду Codex, а SpaceX нещодавно викупила популярний серед розробників ШІ-інтерфейс Cursor, щоб зберегти вплив на індустрію. Проте на сьогодні головний раунд і технологічну корону впевнено утримує Anthropic.

