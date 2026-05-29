Головна Техно HiTech
search button user button menu button

OpenAI перестав бути лідером у сфері штучного інтелекту

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
OpenAI перестав бути лідером у сфері штучного інтелекту
Anthropic випереджає OpenAI та стає найціннішим стартапом у світі у сфері штучного інтелекту
колаж: glavcom.ua/згенеровано ШІ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Творці чат-бота Claude залучили безпрецедентні інвестиції, що підняло оцінку компанії майже до трильйона доларів

На світовому ринку штучного інтелекту відбулася історична зміна лідера. Стартап Anthropic, який тривалий час залишався в тіні свого головного конкурента, офіційно перевершив OpenAI, ставши найдорожчою приватною ШІ-компанією у світі. Це стало можливим після успішного закриття мегараунду фінансування серії H, у межах якого компанія залучила астрономічні $65 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Нові фінансові вливання збільшили ринкову вартість Anthropic до $900 млрд (а з урахуванням залученого капіталу пост-оцінка сягнула $965 млрд). Таким чином компанія впевнено обійшла OpenAI, чия остання ринкова оцінка зафіксувалася на позначці $852 млрд.

Новий інвестиційний раунд очолив консорціум провідних венчурних фондів, серед яких Greenoaks Capital, Sequoia Capital, Altimeter Capital та Dragoneer Investment Group. Лише за останні три місяці вартість стартапу злетіла майже в два з половиною рази (попередня оцінка становила близько $350 млрд).

Така довіра інвесторів базується на реальних фінансових успіхах. На відміну від багатьох конкурентів, чиї продукти орієнтовані на розважальний контент, Anthropic зробила ставку на корпоративний сектор та автоматизацію програмування. Після масштабного оновлення інструментів для написання коду сотні великих світових корпорацій перейшли на платні корпоративні пакети компанії.

Як наслідок, очікуваний річний дохід Anthropic (run-rate revenue) у травні подолав позначку в $47 млрд. За словами головного фінансового директора Крішни Рао, ці гроші підуть на закупівлю обчислювальних потужностей для задоволення «історичного попиту» на ринку.

Швидкість розвитку компанії вражає: якщо OpenAI знадобилося майже десять років, щоб наблизитися до нинішніх масштабів, то Anthropic, заснована вихідцями з тієї ж OpenAI у 2021 році, пройшла цей шлях удвічі швидше.

Одночасно з тріумфальним звітом про фінансування Anthropic презентувала свою нову флагманську модель – Claude Opus 4.8. Розробники зазначають, що нейромережа демонструє якісно новий рівень автономності та логічного мислення, суттєво випереджаючи попередні версії.

Головною перевагою новинки став прорив у так званому «вібраційному кодуванні» – створенні складного програмного забезпечення на основі запитів звичайною розмовною мовою. За даними незалежної тестової платформи Vals AI, модель Claude Opus 4.8 показала на 10% вищу ефективність порівняно з попередниками і стала єдиною нейромережею на ринку, яка безпосередньо впоралася із наскрізними тестами Super-Agent, випередивши навіть новітню GPT-5.5 від OpenAI.

Щоб гарантувати безперебійну роботу моделі на тлі дефіциту заліза, Anthropic залучила як стратегічних партнерів трьох найбільших світових виробників мікросхем пам'яті: Samsung, Micron та SK Hynix. Вони допоможуть стартапу розширити інфраструктуру та оптимізувати обчислювальні ланцюжки.

Стрімке зростання Anthropic супроводжується активною публічною позицією її генерального директора Даріо Амодея, який послідовно виступає за жорстке державне регулювання ШІ. Цей курс уже призвів до серйозного конфлікту з Міністерством оборони США. Приводом для суперечок стала розробка Anthropic спеціалізованої ШІ-моделі Mythos, здатної самостійно знаходити та використовувати приховані вразливості у програмному забезпеченні, що викликало побоювання щодо її застосування у кібервійнах.

Контекст безпеки вивів компанію на найвищий міжнародний рівень. Цього тижня один із співзасновників компанії Крістофер Олах узяв участь у презентації першої офіційної енцикліки Папи Римського Лева XIV «Magnifica Humanitas». У своєму зверненні понтифік закликав негайно «роззброїти штучний інтелект», звільнити його від логіки прибутку і заборонити передавати право на ухвалення летальних рішень автономним бойовим системам.

Попри філософські та регуляторні дискусії, бізнес-перегони лише загострюються. Anthropic, OpenAI та аерокосмічний гігант SpaceX Ілона Маска зараз ведуть підготовку до виходу на фондовий ринок. SpaceX уже опублікувала проспект емісії, OpenAI готує конфіденційні документи для IPO, а інсайдери в Anthropic підтверджують, що компанія планує провести лістинг своїх акцій на біржі вже до кінця цього року.

На тлі тиску OpenAI змушена згортати другорядні проєкти, щоб терміново сфокусуватися на модернізації власної системи написання коду Codex, а SpaceX нещодавно викупила популярний серед розробників ШІ-інтерфейс Cursor, щоб зберегти вплив на індустрію. Проте на сьогодні головний раунд і технологічну корону впевнено утримує Anthropic.

Нагадаємо, Генеральний директор компанії OpenAI Сем Альтман публічно переглянув свої попередні песимістичні прогнози щодо ринку праці. Очільник розробника ChatGPT визнав, що суттєво переоцінив швидкість, із якою штучний інтелект замінить людей в офісних професіях. 

Читайте також:

Теги: OpenAI штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розумні окуляри Meta отримали Tetris і керування автомобілем жестами
Розумні окуляри Meta отримали керування автомобілем жестами
Вчора, 21:41
Виробники електроніки та оптичних матеріалів у Китаї показали вибухове зростання
Китайська економіка отримала потужний імпульс через розвиток штучного інтелекту
27 травня, 08:51
Штучний інтелект рекомендуватиме двох або трьох суддів на кожен матч чемпіонату Іспанії
Штучний інтелект допомагатиме оцінювати роботу суддів у чемпіонаті Іспанії з футболу
22 травня, 09:59
Ольга Токарчук розповіла, як використувує ШІ під час створення своїх творів
Скандал у Польщі: письменниця потрапила під хвилю критики через заяви про використання ШІ
22 травня, 09:10
Google Search отримав найбільше оновлення за 25 років
Google Search отримав найбільше оновлення за 25 років
20 травня, 15:49
Науковий репозиторій arXiv оголосив війну текстам згенерованим штучним інтелектом
ChatGPT під забороною? Наукова спільнота ввела жорсткі санкції
18 травня, 15:12
Орган буде створено через зростання використання штучного інтелекту, а також його «потенційний вплив на людство загалом та турботу церкви про гідність кожної людини»
Папа Римський створює комісію зі штучного інтелекту
18 травня, 06:19
Сервіс наразі функціонує у режимі відкритого бета-тестування
Допоможе отримати витяг і сплатити штраф. У застосунку «Дія» зʼявився віртуальний асистент
14 травня, 21:03
Очільник Центру оборонного ШІ Данило Цьвок наголосив, що використання автономних систем дозволяє випереджати ворога у швидкості прийняття рішень
Мережа «розумної» зброї замість солдатів. Україна готує масштабний технологічний прорив
30 квiтня, 12:41

HiTech

OpenAI перестав бути лідером у сфері штучного інтелекту
OpenAI перестав бути лідером у сфері штучного інтелекту
ДСНС застосовує роботів при ліквідації пожеж у нафтогазовій промисловості (відео)
ДСНС застосовує роботів при ліквідації пожеж у нафтогазовій промисловості (відео)
«Нейромережі доять корів». Лукашенко розповів про білоруський підхід до штучного інтелекту
«Нейромережі доять корів». Лукашенко розповів про білоруський підхід до штучного інтелекту
Полтавська ДСНС розробила унікальні пристрої для гасіння пожеж, використовуючи стару техніку
Полтавська ДСНС розробила унікальні пристрої для гасіння пожеж, використовуючи стару техніку
США заборонили черговий запуск найбільшої ракети у світі (відео)
США заборонили черговий запуск найбільшої ракети у світі (відео)
На Філіпінах островом керуватиме рада зі штучного інтелекту
На Філіпінах островом керуватиме рада зі штучного інтелекту

Новини

Російський опозиціонер розповів про хитрощі, якими Кремль заганяє людей на фронт
Сьогодні, 08:19
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 29 травня 2026 року
Сьогодні, 06:00
США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Вчора, 21:53
«Пішов лісом із Казахстану!» В Астані під час візиту Путіна затримано активіста з українським прапором (фото)
Вчора, 20:46
Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)
Вчора, 19:50
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Вчора, 19:06

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua