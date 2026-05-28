Трамп відповів, чи погодиться передати Росії або Китаю збагачений уран Ірану

Трамп заявив, що його не влаштує, якщо Росія чи Китай приймуть партії високозбагаченого урану з Ірану

Днальд Трамп зазначив, що для США неприйнятно те, що РФ або Китай можуть забрати накопичений уран майже збройової якості

Президент США Дональд Трамп заявив, що не погодиться на передачу партій високозбагаченого іранського урану Росії чи Китаю. Також він запевнив, що американська сторона не розглядає можливість надання Тегерану фінансової допомоги, доки країна не виконає покладені на неї зобов'язання. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Такі заяви демонструють посилення позиції Вашингтона щодо двох головних питань, які є центральними у теперішніх переговорах з Іраном. На запитання про те, чи прийнятно для США, якщо Москва або Пекін заберуть накопичений глибоко під землею уран майже збройової якості, Трамп відповів негативно, підкресливши, що відчував би через це дискомфорт. При цьому раніше цього тижня лідер США зазначав, що підтримує варіант знищення урану безпосередньо на місці або в іншому відповідному пункті, не уточнюючи конкретних деталей.

Наразі Дональд Трамп не виявляє наміру зменшувати економічний тиск на Іран, хоча країна намагається домогтися цього в межах майбутньої угоди. Президент чітко наголосив, що жодних розмов про скасування санкцій чи виділення коштів наразі немає. За його словами, США утримують контроль над фінансами, які Іран вважає своїми. Вашингтон дозволить Тегерану отримати ці гроші лише тоді, коли країна почне діяти правильно та належним чином, проте зараз цього не відбувається.

Раніше Тегеран звинуватив Вашингтон у порушенні режиму припинення вогню, який тривав майже сім тижнів. Це сталося після того, як американські сили завдали повітряних ударів по об'єктах на півдні Ірану в провінції Хормозган.

У Центральному командуванні США ці дії назвали оборонними та спрямованими на захист своїх військовослужбовців, уточнивши, що цілями стали місця запуску ракет і човни, які намагалися встановити міни.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Сполучені Штати більше не матимуть безпечних умов для розміщення своїх військових баз у регіоні Перської затоки.

У письмовому зверненні, оприлюдненому 26 травня, Хаменеї заявив про формування «нового порядку» на Близькому Сході та у світі. «Сполучені Штати більше не матимуть безпечного притулку для своїх дій і для створення військових баз у регіоні, а з кожним днем дедалі більше віддаляються від свого колишнього статусу», – заявив він.