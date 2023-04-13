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Росія формує фейки, використовуючи ChatGPT

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія формує фейки, використовуючи ChatGPT
Усі пропагандистські матеріали побудовані за одним шаблоном
фото ілюстративне

Чат-бот пророкує світле майбутнє російській економіці та пропонує мирний план закінчення війни в Україні

Російська пропаганда використовує сервіс ChatGPT для створення коментарів від імені прихильників політики диктатора Володимира Путіна та посилається на «передбачення» штучного інтелекту щодо війни в Україні. Про це повідомляє видання Meduza.

Зазначається, що ЗМІ в РФ посилаються у своїх матеріалах на коментарі фейкових акаунтів у соцмережах – ідеться про «прихильників» Володимира Путіна. Усе частіше тексти для них формує ChatGPT.

«Усі такі матеріали побудовані за одним шаблоном. На початку публікації автори позначають інформаційний привід (наприклад, Володимир Зеленський просить вступ України до НАТО) – а потім супроводжують реальну новину проросійськими «коментарями» іноземців. Зазвичай ці коментарі залишені анонімними акаунтами без фотографій у профілі; ідентифікувати їх авторів неможливо», – ідеться у повідомленні.

Крім того, російські ЗМІ посилаються на передбачення чат-бота, який пророкує світле майбутнє російській економіці та пропонує мирний план закінчення війни в Україні.

Попри те, що ChatGPT може формувати відповіді на складні питання, такі матеріали у ЗМІ не мають жодної цінності, адже відповіді нейромережі засновані на застарілих даних до 2021 року. 

Нагадаємо, за словами експертів, чат-бот ChatGPT та подібні розробки на основі нейромереж можуть призвести до зникнення низки професій. У зоні найбільшого ризику «білі комірці», повідомляє портал Business Insider.

Теги: росія війна пропаганда

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