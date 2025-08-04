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«ПлейСіті» оштрафувало вісім казино на декілька мільйонів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«ПлейСіті» оштрафувало вісім казино на декілька мільйонів
Причиною штрафних санкцій стала не подана вчасно звітність
фото з відкритих джерел

Вісім ліцензованих казино отримали штрафи по 400 тис. грн за ігнорування закону

Державне агентство «ПлейСіті» оштрафувало вісім ліцензованих казино на загальну суму 3,2 млн грн за порушення закону про державне регулювання азартних ігор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифри.

Казино отримали штрафи на суму 400 тис. грн за несвоєчасне подання обов’язкової звітності, що вимагає закон «Про державне регулювання азартних ігор». Санкції застосували до Golden Bonus, WinBoss, WinBoss «Гральні автомати», F1RST, Royal Club, WIN, 4444 та Party Casino.

У звітності казино мають надавати дані про відповідність ліцензійним умовам, фінансовий стан, заходи з профілактики ігрової залежності та інші показники, передбачені законом.

Нагадаємо, в Україні запрацювало державне агентство «ПлейСіті»: його створили замість ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Метою «ПлейСіті» є зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим та контрольованим. Керівником держагентства став Геннадій Новіков, який до цього обіймав посаду заступника керівника апарату КРАІЛ.

Як відомо, у грудні 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він підозрюється у пособництві державі-агресорці і незаконному зберіганні наркотиків. Також у Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовин, схожих на наркотичні.

Вже 15 січня 2025 року правоохоронці затримали та повідомили про підозру у пособництві РФ члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Як повідомляв «Главком» йдеться про Євгена Яхнія. За даними правоохоронців, член комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет.

До слова, 12 807 українців наразі перебуває у реєстрі лудоманів. За рік перелік збільшився утричі: реєстр поповнився на 9 389 осіб, а 1 496 були виключені через завершення строку обмеження.

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Теги: онлайн-казино азартні ігри Міністерство цифрової трансформації України

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