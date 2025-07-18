В Україні з'явиться аналог DOGE

Михайло Федоров зробив заяву про створення в Україні нового органу

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск аналога Департаменту ефективності уряду США (DOGE) в Україні. Про це він написав у соцмережі Threads, інформує «Главком».

«Планую запустити аналог DOGE для кількох проєктів. Потрібно терміново скоротити видатки та оцінити ефективність. Буду шукати людину, яка очолить цей напрямок», – йдеться у повідомленні.

Федоров не уточнив, про які саме проєкти йдеться.

Департамент ефективності уряду (англ. Department of Government Efficiency, DOGE) – тимчасовий федеральний орган, створений у рамках Служби DOGE США. Організація була заснована указом президента Дональда Трампа 20 січня 2025 року із заявленою метою модернізації федеральних технологій і програмного забезпечення для максимального підвищення ефективності та результативності державного управління. Керівником DOGE був підприємець Ілон Маск, якому було надано статус спеціального державного службовця для управління організацією. З моменту свого створення DOGE стала об'єктом значних суперечок. Критики, включно з представниками Демократичної партії, звинувачують організацію в перевищенні повноважень, називаючи її дії «захопленням», «заморожуванням» або навіть «переворотом».

Раніше повідомлялося, що діяльність Департаменту урядової ефективності (DOGE) під керівництвом Ілона Маска призвела до історичного сплеску заявок на вакансії по всій США.