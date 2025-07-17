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Міністерство освіти скасує дистанційне навчання у школах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Міністерство освіти скасує дистанційне навчання у школах
Міністерство освіти і науки України ухвалило зміни щодо того, як організовуватимуть дистанційне навчання під час війни
фото з відкритих джерел

Влада шукатиме методи, аби повернути дітей до безпечних шкіл в офлайн-форматі

Наказ Міністерства освіти і науки №1112, який стосується, зокрема, дистанційного навчання, буде скасовано 18 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Мінцифри Михайла Федорова.

За словами майбутнього першого віцепрем’єр-міністра, влада шукатиме методи, як вивести дітей на офлайн навчання. «У п’ятницю буде скасований, наприклад, наказ №1112, до якого є багато питань у громади депутатів. І разом з депутатами ми будемо шукати шлях, як досягати цілей і виводити дітей в офлайн, у безпечні школи. Як наздогнати всі знання, які були втрачені за останні кілька років – за Covid, повномасштабну війну – будемо шукати цей шлях», – зазначив він.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України ухвалило зміни щодо того, як організовуватимуть дистанційне навчання під час війни. Ці нововведення є частиною проєкту «Школа офлайн». Їхня головна мета – дати можливість кожній дитині якісно вчитися, де б вона не була: на підконтрольній Україні території, на тимчасово окупованій землі чи за кордоном.

Як повідомлялося, з 2027 року оновлений «Захист України» стане обов’язковим предметом у кожній школі. За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, у серпні 2024 року було ухвалено модельну навчальну програму – базовану на розумінні того, що школа має готувати до життя, до викликів, до відповідальності. Чиновник повідомив, що наразі майже 1 тис. навчальних осередків уже створені й працюють.

До слова, ексміністерка освіти та науки України Лілія Гриневич вважає, що після перемоги Україна може зустрітися ще з одним великими викликом – можуть створитися маргіналізовані групи, які погано вчилися під час війни.

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Теги: Михайло Федоров Міністерство освіти і науки

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