Як штучний інтелект може допомогти у лікуванні раку

Нова система штучного інтелекту від Google DeepMind і Єльського університету здатна передбачати ефективність препаратів і відкривати нові шляхи лікування ракових пухлин

Штучний інтелект може прискорити розробку методів боротьби з раком, допомагаючи виявляти, які комбінації ліків найефективніші для конкретних пухлин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Google DeepMind.

Google DeepMind та Єльський університет представили C2S-Scale 27B – модель штучного інтелекту, що аналізує біологічні закономірності у клітинах і прогнозує, як різні препарати вплинуть на пухлини. Система змогла виявити механізм, який робить «холодні» пухлини помітними для імунної системи, відкриваючи шлях до нових комбінаційних методів лікування.

ШІ проаналізував понад 4000 препаратів, виділивши ті, що вибірково підсилюють імунну реакцію, не впливаючи на всі клітини без розбору. Наприклад, інгібітор кінази CK2 сілмітасертиб (CX-4945) підвищував активність імунної системи лише у комбінації з інтерфероном, збільшуючи видимість пухлин для захисних клітин організму.

Прогнози ШІ підтвердили лабораторні дослідження на нейроендокринних клітинах людини. За словами вчених, великі моделі ШІ можуть стати «віртуальними лабораторіями», здатними швидко виявляти нові взаємозв’язки між ліками, клітинами та імунною системою, значно прискорюючи наукові відкриття у лікуванні раку.

«Це відкриття може стати новим шляхом для розробки методів лікування раку», – зазначив генеральний директор Google Сундар Пічаї.

Успіх C2S-Scale 27B показує, що ШІ може прискорювати науку та допомагати створювати ефективні методи лікування значно швидше, ніж традиційні підходи.

Нагадаємо, що вчені з Лундського університету в Швеції виявили білок SLAMF6, який дозволяє раковим клітинам при гострому мієлоїдному лейкозі уникати атак імунної системи. Для цього вони використали метод генного редагування CRISPR/Cas9, який дозволяє «вирізати» або змінювати конкретні гени. Дослідники провели докладне картування білків на поверхні ракових стовбурових клітин і порівняли їх зі зразками здорових клітин.