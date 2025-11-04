Головна Світ Соціум
Інсульт значно частіше вражає бідних людей: дослідження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Науковці провели нові дослідження інсульту
фото із відкритих джерел

Автори відзначають, що ключову роль відіграє обмежений доступ до медичної допомоги та профілактичних програм

Вчені з Університету Тасманії встановили, що люди з низьким соціально-економічним статусом на 33% частіше переносять інсульт порівняно з більш багатими верствами населення. Як зазначає «Главком» результати дослідження опубліковані в Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, пише Yeni Müsavat.

Автори проаналізували медичні дані мешканців Тасманії – включаючи госпіталізації та летальні наслідки – за період з 2007 по 2020 рік. Аналіз показав, що соціальне становище безпосередньо з ризиком розвитку захворювань судин. Зокрема, з'ясувалося, що люди з низьким соціально-економічним статусом на 33% частіше страждають на інсульти.

За словами дослідників, у людей з низьким рівнем доходу частіше зустрічаються гіпертонія, серцеві патології, діабет та порушення обміну речовин. У таких групах населення також частіше діагностуються хвороби травної та імунної систем, а іноді й онкологічні захворювання – навіть у молодому віці.

Автори відзначають, що ключову роль відіграє обмежений доступ до медичної допомоги та профілактичних програм. Вони наголошують, що вирівнювання умов доступу до охорони здоров'я та розширення профілактики серед соціально вразливих груп може значно знизити смертність від інсульту та інших серцево-судинних захворювань.

До слова, вчені проаналізували понад 150 досліджень і виявили, що вірусні інфекції підвищують ймовірність серцевих нападів, інсультів та інших проблем із серцем як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Раніше стало відомо, що значне зростання очікуваної тривалості життя, яке спостерігалося в багатих країнах на початку XX століття, тепер різко сповільнилося.

