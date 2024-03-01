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Windows 11 отримала можливість використовувати смартфон як вебкамеру

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Windows 11 отримала можливість використовувати смартфон як вебкамеру
Користувачі зможуть застосовувати для трансляції фронтальну чи основну камеру
фото з відкритих джерел

Наразі нова функція доступна лише для власників смартфонів на Android

Microsoft почала розповсюджувати функцію використання смартфона як вебкамери на Windows 11 для учасників програми Windows Insider. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Повідомляється, що функція доступна лише для смартфонів на Android за допомогою додатку Link to Windows. Користувачі зможуть застосовувати фронтальну чи основну камеру, призупиняти трансляцію під час перерв та застосовувати ефекти, надані моделлю телефона.

Щоб увімкнути функцію, в налаштуваннях Windows 11 потрібно перейти у вкладці Bluetooth і пристрої на сторінку «Зв’язок зі смартфоном» та надати ПК доступ до телефона Android. Після цього комп’ютер отримає оновлення Cross Device Experience Host у Microsoft Store.

Смартфон повинен мати версію Android 9.0 або вище, а додаток Link to Windows має бути оновлений до версії 1.24012.  Microsoft також просить користувачів надсилати відгуки щодо користування новою функцією.

Нагадаємо, Microsoft більше не продовжує ліцензії для російських компаній. Вони більше не зможуть відновити наявні підписки на корпоративні сервіси на кшталт Microsoft 365. «Софт у РФ має бути, як в печерних людей. Відповідальність за війну має відчувати кожен з росіян», – прокоментував це керівник Офісу президента Андрій Єрмак. 

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Теги: смартфон Microsoft Windows Android

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