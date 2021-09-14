Xiaomi показала розумні окуляри, які мають замінити смартфони (відео)
Китайська компанія презентувала окуляри, в які інтегровано всі функції мобільних телефонів
Xiaomi показала концепт розумних окулярів – Smart Glasses. У компанії впевнені, що коли-небудь такі окуляри замінять смартфони.
Новинка має вигляд звичайних окулярів з тонкою оправою. Але замість стекол тут два дисплея. На них відображається інформація. Наприклад, можна користуватися навігацією, приймати повідомлення зі смартфона, перекладати текст і мовлення в автоматичному режимі.
Також Xiaomi Smart Glasses вміють приймати дзвінки та робити фотографії.
Стверджується, що в корпусі розумних окулярів знаходиться крихітний чіпсет, динаміки, мікрофони, акумулятор, модулі Wi-Fi і Bluetooth, а також близько 500 інших компонентів.
Також Smart Glasses отримали накопичувач для зберігання знімків і відео.
Працювати окуляри будуть на Android.
Коли концепт стане реальним продуктом, не повідомляється.
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