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    Xiaomi показала розумні окуляри, які мають замінити смартфони (відео)

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    Розумні окуляри Xiaomi Smart Glasses - Xiaomi показала розумні окуляри, які мають замінити смартфони (відео)
    Розумні окуляри Xiaomi Smart Glasses
    Фото з відкритих джерел

    Китайська компанія презентувала окуляри, в які інтегровано всі функції мобільних телефонів

    Xiaomi показала концепт розумних окулярів – Smart Glasses. У компанії впевнені, що коли-небудь такі окуляри замінять смартфони.

    Новинка має вигляд звичайних окулярів з тонкою оправою. Але замість стекол тут два дисплея. На них відображається інформація. Наприклад, можна користуватися навігацією, приймати повідомлення зі смартфона, перекладати текст і мовлення в автоматичному режимі.

    Також Xiaomi Smart Glasses вміють приймати дзвінки та робити фотографії.

    Стверджується, що в корпусі розумних окулярів знаходиться крихітний чіпсет, динаміки, мікрофони, акумулятор, модулі Wi-Fi і Bluetooth, а також близько 500 інших компонентів.

    Також Smart Glasses отримали накопичувач для зберігання знімків і відео.

    Працювати окуляри будуть на Android.

    Коли концепт стане реальним продуктом, не повідомляється.

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    Теги: гаджет Xiaomi Android
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    Xiaomi показала розумні окуляри, які мають замінити смартфони (відео)