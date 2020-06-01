ФБР займеться діями «Антифа» під час заворушеннь у США



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Генпрокурор США зазначив, що голоси мирних і законних протестів «були захоплені насильницькими радикальними елементами»

Дії угрупувань будуть розглядатися як внутрішній тероризм

Антитерористичні підрозділи Федерального бюро розслідувань (ФБР) будуть розслідувати насильство учасників «Антифа» та інших угруповань під час заворушень у США, їхні дії будуть розглядатися як внутрішній тероризм.

Про це йдеться в заяві генерального прокурора США Вільяма Барра.

Він зазначив, що голоси мирних і законних протестів «були захоплені насильницькими радикальними елементами».

«Групи зовнішніх радикалів і агітаторів використовують ситуацію, щоб переслідувати свій власний окремий, насильницький та екстремістський порядок денний», - йдеться в заяві.

Для виявлення організаторів і винуватців злочинів будуть задіяні 56 антитерористичних груп ФБР.

«Дії федеральних правоохоронних органів будуть спрямовані на затримання і пред'явлення звинувачень схильним до насильства радикальним агітаторам, які перехопили мирну акцію протесту і порушують федеральне законодавство», - заявив Барр.

«Насильство, підбурюване і здійснюване «Антифа» та іншими подібними групами в зв'язку з заворушеннями, є внутрішнім тероризмом, і ми з ним будемо діяти відповідним чином», - додав він.

Нагадаємо, президент США у неділю заявив, що рух «Антифа» буде офіційно визнано в Штатах терористичною організацією.

Як відомо, у десятках міст США проходять вуличні акції протесту, які почалися після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда в ході арешту поліцейськими. Влада обіцяла, що буде розглядати зіткнення з поліцією або погрози на адресу правоохоронців як тероризм.

Антифа – міжнародний рух, що ставить собі за мету боротьбу з фашизмом. Об’єднує ліві і ліворадикальні партії і організації, різні автономні групи, а також громадські організації, що борються з неонацизмом і расизмом.

Організація бере свої витоки в лівій ідеології. Антиурядовий і антикапіталістичний рух, чиї методи більше підійшли б анархістам, ніж соціалістам.