Кіберкорпус ГУР атакував провідну російську логістичну компанію

Атакована «Елтранс+» входить до топ-10 найбільших митних представників та експедиторів РФ

У ніч на 6 грудня фахівці Головного управління розвідки спільно з BO Team завдали кіберудару по інформаційно-комунікаційній інфраструктурі групи компаній «Елтранс+». Про це повідомляє «Главком» з посиланням з посиланням на «РБК-Україна».

Унаслідок атаки деактивовано понад 700 компʼютерів та серверів, видалено більше тисячі користувачів компанії, а також знищено або зашифровано 165 терабайтів критично важливих даних. Крім того, уражено систему контролю доступу, відеонагляду зберігання даних та резервного копіювання, деактивовано та виведено з ладу мережеве обладнання разом з ядром ЦОДа, знищено декларації по всім вантажам, і здійснено «дефейс» всіх сайтів компанії, які тепер вітають російських користувачів з Днем ЗСУ.

«Елтранс+» входить до топ-10 найбільших митних представників та експедиторів Росії. Послугами «Елтранс+» користуються понад 5 тис. російських компаній малого, середнього та великого бізнесу.

Компанія здійснює міжнародні та внутрішні перевезення (автомобільні, морські, авіаційні, мультимодальні), складське зберігання, перевезення збірних вантажів, а також повне митне оформлення товарів. Також «Елтранс+» займається доставкою підсанкційних товарів, а також різних електроних комплектуючих з Китаю, які використовуються російським ВПК.

До слова, кіберпідрозділ партизанського руху спротиву «Атеш» провів кібератаку головного ключового сайту для проведення мобілізації у РФ. Головною ціллю «Атеш» елементів системи – сайт «реестрповесток.рф». Завдяки цій системі влада РФ розсилає електронні повістки росіянам, що перебувають на військовому обліку.