Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Кіберкорпус ГУР атакував провідну російську логістичну компанію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Кіберкорпус ГУР атакував провідну російську логістичну компанію
Унаслідок кібератаки було знищено 165 терабайтів критично важливих даних
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Атакована «Елтранс+» входить до топ-10 найбільших митних представників та експедиторів РФ

У ніч на 6 грудня фахівці Головного управління розвідки спільно з BO Team завдали кіберудару по інформаційно-комунікаційній інфраструктурі групи компаній «Елтранс+». Про це повідомляє «Главком» з посиланням з посиланням на «РБК-Україна».

Унаслідок атаки деактивовано понад 700 компʼютерів та серверів, видалено більше тисячі користувачів компанії, а також знищено або зашифровано 165 терабайтів критично важливих даних. Крім того, уражено систему контролю доступу, відеонагляду зберігання даних та резервного копіювання, деактивовано та виведено з ладу мережеве обладнання разом з ядром ЦОДа, знищено декларації по всім вантажам, і здійснено «дефейс» всіх сайтів компанії, які тепер вітають російських користувачів з Днем ЗСУ.

Кіберкорпус ГУР атакував провідну російську логістичну компанію фото 1
Кіберкорпус ГУР атакував провідну російську логістичну компанію фото 2
Кіберкорпус ГУР атакував провідну російську логістичну компанію фото 3

«Елтранс+» входить до топ-10 найбільших митних представників та експедиторів Росії. Послугами «Елтранс+» користуються понад 5 тис. російських компаній малого, середнього та великого бізнесу.

Компанія здійснює міжнародні та внутрішні перевезення (автомобільні, морські, авіаційні, мультимодальні), складське зберігання, перевезення збірних вантажів, а також повне митне оформлення товарів. Також «Елтранс+» займається доставкою підсанкційних товарів, а також різних електроних комплектуючих з Китаю, які використовуються російським ВПК.

До слова, кіберпідрозділ партизанського руху спротиву «Атеш» провів кібератаку головного ключового сайту для проведення мобілізації у РФ. Головною ціллю «Атеш» елементів системи – сайт «реестрповесток.рф». Завдяки цій системі влада РФ розсилає електронні повістки росіянам, що перебувають на військовому обліку.

Читайте також:

Теги: ГУР кібератака росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін та Віткофф зустрілися
Путін та Віткофф зустрілися
2 грудня, 18:46
Іво Бобул розплакався біля зруйнованого будинку в Тернополі
Іво Бобул не стримав емоцій біля зруйнованого будинку в Тернополі
26 листопада, 15:26
Участь Віткоффа в переговорах з Москвою стала сюрпризом навіть для тих, хто пильно стежив за новою американською адміністрацією
«Хтось зливає і прослуховує»: помічник Путіна прокоментував скандальні розмови з Віткоффом
26 листопада, 10:04
Путін може відкинути оновлений план та продовжити війну
NYT: США побоюються, що Путін не прийме оновлений мирний план
26 листопада, 01:31
Українські оборонці утримують рубежі на півночі Покровська та контролюють важливі позиції
Окупанти використали густий туман для просування до центру Покровська – Генштаб
23 листопада, 07:04
Сім факторів, що тягнуть світ у нову економічну кризу
Сім факторів фінансової кризи у світі: чого чекати?
17 листопада, 19:09
Трамп заявив, що він «зобов'язаний» подати до суду на BBC
Атака на Одещину, заява Трампа, вибухи в Росії: головне за ніч
12 листопада, 05:54
У Туапсе пролунали вибухи
Морські дрони атакували порт у Туапсе
10 листопада, 04:11
Бряцання ядерною кнопкою матиме для Росії двояке значення
Ядерна істерія Путіна: відчайдушний хід проти Китаю та Заходу
9 листопада, 17:45

Телеком

Кіберкорпус ГУР атакував провідну російську логістичну компанію
Кіберкорпус ГУР атакував провідну російську логістичну компанію
«Нафтогаз» запустив мобільний застосунок для населення
«Нафтогаз» запустив мобільний застосунок для населення
«Київстар» змінює вартість тарифних планів: деталі
«Київстар» змінює вартість тарифних планів: деталі
Скандал із секретною перепискою в Signal. Пентагон підтвердив провину Гегсета
Скандал із секретною перепискою в Signal. Пентагон підтвердив провину Гегсета
У «Резерв+» з’явилась нова відстрочка
У «Резерв+» з’явилась нова відстрочка
У «Резерв+» зʼявиться фото власника
У «Резерв+» зʼявиться фото власника

Новини

День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
Сьогодні, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Вчора, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua