У Силах безпеки і оборони з'являться понад 7 тис. цифрових офіцерів: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Силах безпеки і оборони з’являться понад 7 тис. цифрових офіцерів: деталі
За словами Федорова, масштабування досвіду CDTO на вертикаль Сил безпеки і оборони допоможе Україні отримати перевагу у війні
фото: Генштаб ЗСУ

Цифрові офіцери працюватимуть у всіх військах

Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони та Генеральним штабом ЗСУ будують єдину цифрову IT-вертикаль. Незабаром у Силах безпеки і оборони з’являться понад 7 тис. цифрових офіцерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Зазначається, що цифрові офіцери працюватимуть у всіх командуваннях та родах військ – починаючи від батальйону.

Завдання цифрових офіцерів:

  • впроваджувати системи в підрозділах;
  • збирати та надавати зворотний звʼязок;
  • розуміти реальні потреби;
  • стати замовниками та архітекторами рішень;
  • формувати ІТ-культуру в Силах оборони.

«Завдяки новій структурі ми зможемо значно пришвидшити цифровізацію армії. Ефективніше впроваджувати цифрові продукти у війську, системно отримувати зворотний звʼязок та масштабувати найкращі ініціативи військових», – каже він.

До слова, Кабінет міністрів затвердив та спрямовує до Верховної Ради проєкт закону, який впроваджує нові контракти для військовослужбовців. Контракт зможуть укласти солдати, сержанти та офіцери всіх Сил безпеки та оборони.

Термін контрактів – від одного до п’яти років. Відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладення на 2-5 років. Крім того, передбачено щорічні фінансові бонуси та додаткова щомісячна винагорода за участь у бойових операціях.

Нові контракти зможуть укласти громадяни, які перебувають в запасі та резервісти, мобілізовані військовослужбовці. Воїни, які вже служать за контрактом, матимуть змогу переукласти їх на нових умовах.

