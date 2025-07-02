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YouTube заблокував в Україні канал нардепа-втікача Дмитрука

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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YouTube заблокував в Україні канал нардепа-втікача Дмитрука
YouTube заблокував канали підсанкційних осіб
фото: ЦПД

Проти обох осіб запроваджено санкції РНБО

YouTube заблокував на території України ще два канали, які поширювали співзвучну російській пропаганді інформацію. Вони були пов’язані з особами, проти яких запроваджені санкції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Заблоковано новий канал колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука, який регулярно транслював меседжі, співзвучні з пропагандою РФ. Також заблоковано канал Артема Дмитрука, який підозрюється в незаконному перетині державного кордону, є фігурантом кримінального провадження та оголошений у міжнародний розшук.

Проти обох осіб запроваджено санкції РНБО, введені в дію указами президента України Володимира Зеленського від 25 травня та 22 червня 2025 року.

До слова, президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти людей і компаній, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України. До списку, зокрема, потрапили нардепи-втікачі Артем Дмитрук та Олександр Онищенко.

Раніше «Главком» повідомляв, що Ігор Мосійчук ще за часів свого депутатства  став фігурантом розслідування щодо вимагання хабаря за депутатський запит і лобіювання комерційних інтересів. 

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Теги: YouTube Артем Дмитрук санкції Ігор Мосійчук

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