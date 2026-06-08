Apple представила нову Siri на базі штучного інтелекту

Apple представила радикально оновлену «Siri AI»

У понеділок, 8 червня 2026 року, компанія Apple презентувала масштабне оновлення свого голосового асистента, який тепер функціонуватиме під назвою «Siri AI». Це довгоочікуваний реліз, над удосконаленням якого розробники iPhone безперервно працювали протягом останніх двох років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Головне завдання «Siri AI» – глибока інтеграція в повсякденний контекст власника техніки. Оновлений асистент отримав повністю новий інтерфейс та виразний, максимально наближений до людського розмовний голос. Крім того, ШІ навчився аналізувати все, що відображається на екрані гаджета в конкретний момент.

Ключові інтелектуальні функції оновленого помічника:

Робота з контекстом пам'яті: Siri тепер пам'ятає історію попередніх запитів і вміє повертатися до тем минулих розмов;

Поглиблений аналіз листування: ШІ може самостійно знайти в масиві старих повідомлень випадково надіслану адресу друга чи номер телефону, навіть якщо користувач забув офіційно зберегти цю інформацію в контакти;

Глобальна інтеграція: Завдяки «широким світовим знанням» асистент здатний за необхідності автономно звертатися до Інтернету для верифікації та розширення даних.

«Справді корисний штучний інтелект має бути зосереджений навколо вас та ваших потреб», – наголосив керівник відділу програмного забезпечення Apple Крейг Федерігі, презентуючи концепцію Apple Intelligence.

Ця презентація стала критично важливою для Apple, адже початкові плани щодо релізу ШІ у 2024 році супроводжувалися численними затримками, через що компанія опинилася в позиції наздоганяючого. Поки OpenAI з ChatGPT, Anthropic з Claude та Google з Gemini стрімко завойовували ринок «агентного» програмного забезпечення, першопроходець Siri (запущена ще у 2011 році) помітно втрачала позиції.

Проте Apple має унікальні козирі у протистоянні з Microsoft чи Nvidia. По-перше, мільйони айфонів та макбуків уже оснащені надпотужними фірмовими чіпами, які здатні запускати ШІ-агентів локально і абсолютно безкоштовно для споживача. По-друге, компанія володіє гігантським масивом захищених персональних даних користувачів. На відміну від конкурентів, які хаотично нарощують витрати на гігантські центри обробки даних, Apple робить ставку на приватні хмарні обчислення та конфіденційність на кожному кроці, уникаючи фінансового пузиря «ШІ заради ШІ».

Перехід на «Siri AI» відбуватиметься поетапно. Спочатку оновлений асистент розмовлятиме виключно англійською мовою, хоча інші мовні пакети обіцяють додати оперативно. Усі виконані пошукові запити та зображення синхронізуватимуться та зберігатимуться в новому окремому додатку на iPhone, iPad та Mac.

Разом з тим, через суворі законодавчі вимоги, «Siri AI» спочатку не буде доступною для користувачів у країнах Європейського Союзу та в Китаї – компанія наразі адаптує софт під місцеві регуляторні норми. Щодо технічної сумісності, то майбутня операційна система iOS 27 підтримуватиметься смартфонами, починаючи з лінійки iPhone 11, а наступна версія системи для комп'ютерів Mac офіційно отримала назву «Golden Gate».

Окрему увагу під час презентації Apple приділила захисту ментального здоров'я неповнолітніх, розробивши нові жорсткі інструменти безпеки:

Доступ за згодою: Батьківський контроль за замовчуванням блокуватиме всі програми, окрім чітко дозволених батьками;

Функція «Запитати на перегляд»: Дитина буде зобов'язана надсилати запит на батьківський пристрій для отримання дозволу на відвідування кожного нового вебсайту;

Автоматичне розмиття контенту: Система за замовчуванням приховуватиме та розмиватиме будь-які зображення з елементами насильства чи оголеного тіла в месенджерах і сповіщеннях.

Для створення цих алгоритмів та розробки комплексного посібника зі здорових цифрових звичок Apple залучила профільних експертів з Американської академії педіатрії.

Нагадаємо, усього за три тижні після релізу глобальної iOS 26.5 розробники компанії Apple випустили екстрене точкове оновлення під номером 26.5.1. Цей апдейт створений спеціально для лінійки iPhone 17 та надтонких iPhone Air, оскільки саме ці моделі раптово втрачали здатність приймати живлення через кабель після максимального спустошення акумулятора.