Instagram запустив платну підписку «Plus» із розширеними функціями

Один із найпопулярніших фото- та відеохостингів світу Instagram виходить на ринок регулярних платних послуг для звичайних користувачів. Компанія Meta оголосила про глобальний запуск преміального тарифного плану під назвою «Plus». Про це повідомляє «Главком».

Нова підписка, яка вже стала доступною для користувачів по всьому світу, орієнтована на тих, хто прагне отримати унікальні інструменти для персоналізації свого профілю, гнучкого управління контентом та глибшого аналізу поведінки аудиторії. Вартість щомісячного преміум-пакета зафіксована на демократичній позначці $3,99. За цю суму розробники пропонують радикально переглянути звичні ліміти платформи, насамперед у секторі коротких історій (Stories).

Найбільших архітектурних змін у межах підписки «Instagram Plus» зазнав саме формат Stories, який є головним драйвером уваги на платформі. Для платних підписників розробники підготували три ключові нововведення:

Дворазове подовження життя: Відтепер преміум-історії залишаються активними протягом 48 годин замість стандартної однієї доби.

Функція Story Spotlight: Спеціальний алгоритмічний інструмент, який штучно підвищує видимість профілю користувача та пріоритетно виводить його історію на перші позиції у стрічці його друзів.

Множинні списки аудиторії: Користувачі зможуть створювати одразу кілька окремих списків «близьких друзів» або колег, що дозволяє максимально гнучко налаштовувати приватність і таргетувати конкретний контент на різні групи знайомих.

Тарифний план «Plus» відкриває звичайним користувачам доступ до інструментів, які раніше частково були прерогативою виключно професійних бізнес-профілів, а деякі – з'явилися вперше в історії месенджера.

Підписники зможуть бачити унікальну метрику – статистику повторних переглядів своїх Stories (що дозволить чітко розуміти, який контент змушує людей повертатися). Також з'явився повноцінний текстовий пошук серед глядачів історій та функція попереднього перегляду публікацій перед їх безпосереднім розміщенням. Окрім цього, додано довгоочікувану опцію: тепер окремі дописи можна публікувати приховано – вони з'являтимуться лише безпосередньо всередині вашої сторінки або у збірках Highlights, абсолютно не засмічуючи загальну стрічку новин ваших підписників.

Для любителів яскравого самовираження та естетичного оформлення сторінок розробники Meta додали солідний пакет візуальних бонусів. Власники «Instagram Plus» отримали легальну можливість офіційно змінювати стандартну іконку додатка на екрані свого смартфона, обирати ексклюзивні дизайнерські шрифти для оформлення біографії (шапки) профілю, а також закріплювати у верхній частині своєї сторінки до шести важливих публікацій чи рилс одночасно (замість стандартних трьох).

Додатково впроваджено інтерактивну функцію «Super Hearts» – це унікальні анімовані реакції, які можна надсилати у відповідь на Stories друзів, щоб виділитися в їхніх приватних повідомленнях (Direct).

У компанії Meta наголошують, що цей реліз є лише початком масштабної трансформації. Протягом найближчих місяців функціонал платної підписки буде безперервно розширюватися, поповнюючись новими ексклюзивними опціями.

Нагадаємо, глобальний тренд на суворе регулювання дитячої безпеки у цифровому просторі набирає обертів. Ще одна азійська країна оголосила про початок масштабної кампанії з обмеження доступу підлітків до популярних онлайн-платформ. Влада прагне мінімізувати вплив токсичного контенту та кібербулінгу на ментальне здоров'я молоді, посилюючи відповідальність як ІТ-корпорацій, так і батьків.