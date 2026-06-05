Штучний інтелект у ЦНАПах: Кабмін інтегрує помічників у Платформу Центрів Дія

Уряд уже підтримав це рішення, тож найближчим часом новітні інструменти почнуть працювати на практиці

Україна залучає передові технології для покращення взаємодії громадян із державою

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє інтегрувати штучний інтелект у Національну вебплатформу центрів надання адміністративних послуг («Платформа Центрів Дія»). Нововведення покликане автоматизувати рутинні процеси, мінімізувати бюрократичні затримки та суттєво підвищити якість обслуговування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифри.

Завдяки розумним алгоритмам адміністратори ЦНАПів по всій країні зможуть працювати значно продуктивніше, а українці витрачатимуть на отримання державних сервісів лічені хвилини. Головне завдання штучного інтелекту на першому етапі – повністю взяти на себе щоденну паперову та інформаційну рутину, звільнивши час фахівців для безпосереднього спілкування з відвідувачами.

ШІ візьме на себе рутину та допоможе адміністраторам миттєво отримати потрібну інформацію. Серед головних переваг упровадження ШІ:

Швидкі консультації та підвищення кваліфікації. Працівники ЦНАП та інші фахівці держсервісів зможуть у режимі реального часу отримувати від ШІ точні підказки та роз’яснення щодо будь-яких послуг. Також штучний інтелект автоматизує навчальні процеси: це дасть змогу формувати запит для підвищення кваліфікації та миттєво здобувати актуальні знання онлайн.

Зручна робота з документами. Технологія автоматизує пошук потрібної інформації серед тисяч законів, постанов та нормативних актів.

Покращення сервісу. Розумний помічник зведе до мінімуму людський фактор та заощадить час адміністраторів. Як результат – люди отримуватимуть послуги швидше та якісніше, а процес трансформації в ЦНАП також відбуватиметься за концепцією Agentic state.

Єдина система Мінцифри створює цифровий інструмент на Платформі Центрів Дія, що забезпечує обмін інформацією та швидкий зворотний зв’язок на запити громадян у єдиній системі для всіх надавачів послуг. Мінфцифри зможе оперативно надавати інформацію та навчання саме там і тоді, де й коли це найбільше потрібно.

Уряд уже підтримав це рішення, тож найближчим часом новітні інструменти почнуть працювати на практиці та допомагатимуть фахівцям по всій країні.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України розробило та представило масштабну державну Стратегію боротьби з ігровою залежністю. Вперше на офіційному рівні лудоманію визнано фактором, що загрожує не лише добробуту окремих громадян, а й національній безпеці країни. Українців закликають долучитися до публічного обговорення документа.