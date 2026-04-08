Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Чи була змова на ринку пального? Голова Антимонопольного комітету зробив заяву

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
За словами Кириленка, паливну кризу вдалося стабілізувати і не допустити браку пального
скриншот з відео телеканалу «Рада»

Як зазначив посадовець, оператори паливного ринку вже готові до зниження цін на бензин та дизель

Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко виступив у Верховній Раді, доповідаючи про ціни на пальне та ситуацію на ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

Як зазначив Кириленко, 9 березня Антимонопольний комітет розпочав розгляд питання про можливе вчинення антиконкурентних узгоджених дій на паливному ринку. «Комітетом вже здійснено збір та аналіз інформації щодо причин швидкого та суттєвого збільшення цін на пальне», – зазначив він.

Крім того, також проводилися консультації з урядом і регулярні зустрічі з учасниками ринку. «Оператори зазначають, що обсяги їх продажів, відповідно, й рентабельність відчутно знизились… Компанії водночас заявляють про готовність до зниження цін», – каже Кириленко.

Очільник Антимонопольного комітету заявив, що паливну кризу вдалося стабілізувати і не допустити браку пального. «Наразі АМКУ на підставі вже отриманих проаналізованих даних не зафіксовано станом на сьогодні доказів щодо змови учасників ринку щодо підвищення цін», – наголосив Кириленко.

Водночас Кириленко зазначив, що розслідування триває і комітет продовжить використовувати свої інструменти. «Ринки нафтопродуктів у нашій країні є нерегульованими. Ціноутворення є вільним та ринковим», – додав він.

Нагадаємо, станом на 8 квітня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 на великих АЗС частково зросла і становить близько 74,26 грн за літр, дизельного пального – 91,53 грн, повідомляє «Главком».

На українських АЗС ціни на пальне зросли, зокрема вартість бензину, дизелю та газу підскочили на АЗС UPG, Окко, WOG та KLO. Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне – «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Як відомо, з 20 березня українці можуть отримати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі «Національний кешбек». Кешбек становить 15% на дизельне пальне, 10% на бензин і 5% на автогаз. Це дасть змогу заощадити до 11 грн на літрі дизелю, близько 7 грн на бензині та 2 грн на автогазі. Максимальна сума кешбеку на пальне – до 1000 грн на людину на місяць.

Програма працюватиме до 1 травня. У ній беруть участь мережі АЗС, які зареєстровані в «Національному кешбеку».

Очільник Мінекономіки Олексій Соболев зауважив, що Кабінет міністрів запустив кешбек на пальне, адже він не впливає на підтримку армії та забезпечує підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги через зростання цін на паливо.

До слова, Україна увійшла до десятки країн світу з найвищими темпами подорожчання дизельного пального на тлі війни на Близькому Сході. Ціни на дизель в Україні зросли на 33,9%. Це відповідає загальносвітовому тренду, однак є нижчим за показники низки країн Азії.

Водночас директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що ніякого дефіциту дизельного пального немає і не передбачається. За його словами, у березні обсяги постачання залишилися на рівні 2025 року.

Теги: Антимонопольний комітет Павло Кириленко пальне АЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua