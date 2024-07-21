BBC: Глобальний збій Microsoft став однією з найгірших кіберподій в історії

Це перший випадок, коли було вражено таку велику кількість пристроїв

За оцінками корпорації Microsoft 8,5 млн комп'ютерів по всьому світу були виведені з ладу внаслідок глобального ІТ-збою 19 липня. Це перший випадок, коли уразили таку кількість пристроїв, що може свідчити про найгіршу кіберподію в історії. Про це пише BBC.

Віцепрезидент Microsoft Девід Вестон розповів, що 8,5 млн пристроїв – це менше 1% всіх комп'ютерів із Windows, але «широкі економічні та соціальні наслідки відображають використання CrowdStrike підприємствами, які запускають багато критично важливих сервісів».

Технологічний гігант підкреслив, наскільки важливо для таких компаній, як CrowdStrike, використовувати перевірку якості оновлень перед тим, як їх розсилати.

«Це також нагадування про те, наскільки важливо для всіх нас у технологічній екосистемі надавати пріоритет безпечному розгортанню та відновленню після аварій за допомогою існуючих механізмів», – сказав Вестон.

Збитки від ІТ-збою були величезними. Як пише BBC, цифра від Microsoft свідчить про, ймовірно, найгіршу кіберподію в історії, яка затьмарила всі попередні хакерські атаки та збої в роботі девайсів.

Нагадаємо, низка країн 19 липня зіштовхнулися з масштабними збоями. Так, роботу припинили аеропорти, державні установи, банки, логістичні перевізники, оператори зв'язку, приватні компанії тощо. Bloomberg повідомляє, що не працюють абсолютно всі комп'ютери з Windows, на яких встановлений антивірус CrowdStrike.

Особливо постраждали американські авіакомпанії. Відомо, що United Airlines та Delta Airlines призупинили польоти через проблеми зі зв'язком. Frontier також скасувала близько 130 рейсів і затримала близько 220, що становить майже 30% від загальної кількості її рейсів. Авіаперевізникам Allegiant та Sun Country також довелося затримати 45% та 23% рейсів відповідно.

У закордонних аеропортах панує хаос: пасажирів не можуть зареєструвати на наступні рейси, людям, які прилетіли, не вдається забрати свій багаж. Системи бронювання та оплати теж працюють некоректно.

Не відразу, але CrowdStrike підтвердила наявність зв'язку між оновленням постачальника та збоями в роботі Windows. В цей час гігант у сфері кібербезпеки знаходиться в процесі відкату цього оновлення по всьому світу.

За даними CrowdStrike, масові збої на хостах Windows пов'язані із датчиком Falcon. CrowdStrike Falcon – це універсальна платформа для забезпечення безпеки та захисту кінцевих точок. Вона забезпечує блокування кібератак.