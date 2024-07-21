Головна Техно Телеком
search button user button menu button

BBC: Глобальний збій Microsoft став однією з найгірших кіберподій в історії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
BBC: Глобальний збій Microsoft став однією з найгірших кіберподій в історії
Збій 19 липня затьмарив всі попередні хакерські атаки та збої в роботі девайсів
фото з відкритих джерел

Це перший випадок, коли було вражено таку велику кількість пристроїв

За оцінками корпорації Microsoft 8,5 млн комп'ютерів по всьому світу були виведені з ладу внаслідок глобального ІТ-збою 19 липня. Це перший випадок, коли уразили таку кількість пристроїв, що може свідчити про найгіршу кіберподію в історії. Про це пише BBC.

Віцепрезидент Microsoft Девід Вестон розповів, що 8,5 млн пристроїв – це менше 1% всіх комп'ютерів із Windows, але «широкі економічні та соціальні наслідки відображають використання CrowdStrike підприємствами, які запускають багато критично важливих сервісів».

Технологічний гігант підкреслив, наскільки важливо для таких компаній, як CrowdStrike, використовувати перевірку якості оновлень перед тим, як їх розсилати.

«Це також нагадування про те, наскільки важливо для всіх нас у технологічній екосистемі надавати пріоритет безпечному розгортанню та відновленню після аварій за допомогою існуючих механізмів», – сказав Вестон.

Збитки від ІТ-збою були величезними. Як пише BBC, цифра від Microsoft свідчить про, ймовірно, найгіршу кіберподію в історії, яка затьмарила всі попередні хакерські атаки та збої в роботі девайсів.

Нагадаємо, низка країн 19 липня зіштовхнулися з масштабними збоями. Так, роботу припинили аеропорти, державні установи, банки, логістичні перевізники, оператори зв'язку, приватні компанії тощо. Bloomberg повідомляє, що не працюють абсолютно всі комп'ютери з Windows, на яких встановлений антивірус CrowdStrike.

Особливо постраждали американські авіакомпанії. Відомо, що United Airlines та Delta Airlines призупинили польоти через проблеми зі зв'язком. Frontier також скасувала близько 130 рейсів і затримала близько 220, що становить майже 30% від загальної кількості її рейсів. Авіаперевізникам Allegiant та Sun Country також довелося затримати 45% та 23% рейсів відповідно.

У закордонних аеропортах панує хаос: пасажирів не можуть зареєструвати на наступні рейси, людям, які прилетіли, не вдається забрати свій багаж. Системи бронювання та оплати теж працюють некоректно.

Не відразу, але CrowdStrike підтвердила наявність зв'язку між оновленням постачальника та збоями в роботі Windows. В цей час гігант у сфері кібербезпеки знаходиться в процесі відкату цього оновлення по всьому світу.

За даними CrowdStrike, масові збої на хостах Windows пов'язані із датчиком Falcon. CrowdStrike Falcon – це універсальна платформа для забезпечення безпеки та захисту кінцевих точок. Вона забезпечує блокування кібератак.

Читайте також: 

Теги: Microsoft технології Windows

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Телеком

BBC: Глобальний збій Microsoft став однією з найгірших кіберподій в історії
BBC: Глобальний збій Microsoft став однією з найгірших кіберподій в історії
Застосунок «Укрзалізниці» тимчасово не працюватиме
Застосунок «Укрзалізниці» тимчасово не працюватиме
Гендиректор CrowdStrike прокоментував світовий збій
Гендиректор CrowdStrike прокоментував світовий збій
Масштабний збій Microsoft: Держспецзв’язку пояснила, як розв'язати проблему
Масштабний збій Microsoft: Держспецзв’язку пояснила, як розв'язати проблему
У світі глобальний технологічний збій, деякі аеропорти не працюють: деталі
У світі глобальний технологічний збій, деякі аеропорти не працюють: деталі
Мобільний зв'язок під час відключень працюватиме довше: розпорядження Держспецзв’язку
Мобільний зв'язок під час відключень працюватиме довше: розпорядження Держспецзв’язку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Однопартійці Ірини Фаріон назвали замовника її вбивства
20K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
13K
Смерть Фаріон. Оксана Забужко розповіла, що не так з імовірним підозрюваним
8981
Втрати ворога станом на 20 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
8614
Росіяни, ймовірно, окупували кілька населених пунктів: аналіз ISW
8605
Скандал із «Укрзалізницею». Пасажирка заявила, що довелося їхати на підлозі до Відня

Новини

Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
Вчора, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
Вчора, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
Вчора, 06:55
Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни
19 липня, 18:15
Голова Офісу Ради Європи в Україні зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів
19 липня, 14:08
Трамп йде на вибори президента США, Зеленський виступить в уряді Британії: головне за ніч
19 липня, 06:41

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua