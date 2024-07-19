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Масштабний збій Microsoft паралізував бізнес: що наразі відомо

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Масштабний збій Microsoft паралізував бізнес: що наразі відомо
Проблеми із Microsoft Azure в основному зазнають жителі США та Австралії
фото із відкритих джерел

Проблема Microsoft може бути пов'язана з оновленням постачальника рішень інформаційної безпеки CrowdStrike

Великий збій у роботі хмарної платформи для зберігання даних Microsoft Azure спричинив скасування як мінімум 130 і затримки понад 200 рейсів американських авіакомпаній, повідомив телеканал CNN. 

Збій сервісу призвів до зупинення роботи та проблем із реєстрацією авіаперевізників American Airlines, Delta, United, Turkish Airlines, Ryanair, Allegiant та Sun Country. Затримки виникли у роботі аеропортів Австралії, Німеччини, Голландії, Ірландії та Іспанії.

Збій виник у роботі комп'ютерів у всьому світі – від Лондонської фондової біржі до каналу Sky News та японського Macdonald's.

Bloomberg повідомляє, що не працюють абсолютно всі комп'ютери з Windows, на яких встановлений антивірус CrowdStrike.

Особливо постраждали американські авіакомпанії. Відомо, що United Airlines та Delta Airlines призупинили польоти через проблеми зі зв'язком. Frontier також скасувала близько 130 рейсів і затримала близько 220, що становить майже 30% від загальної кількості її рейсів. Авіаперевізникам Allegiant та Sun Country також довелося затримати 45% та 23% рейсів відповідно.

У закордонних аеропортах панує хаос: пасажирів не можуть зареєструвати на наступні рейси, людям, які прилетіли, не вдається забрати свій багаж. Системи бронювання та оплати теж працюють некоректно.

Видання Register припустило, що проблема може бути пов'язана з оновленням постачальника рішень інформаційної безпеки CrowdStrike. Воно призводить до відмови пристроїв під керуванням Windows.

Не відразу, але як пише CNBC CrowdStrike підтвердила наявність зв'язку між оновленням постачальника та збоями в роботі Windows. В даний час гігант у сфері кібербезпеки знаходиться в процесі відкату цього оновлення по всьому світу.

За даними CrowdStrike, масові збої на хостах Windows пов'язані із датчиком Falcon. CrowdStrike Falcon – це універсальна платформа для забезпечення безпеки та захисту кінцевих точок. Вона забезпечує блокування кібератак.

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Теги: літак аеропорт Microsoft блокування

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