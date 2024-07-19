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Гендиректор CrowdStrike прокоментував світовий збій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Гендиректор CrowdStrike прокоментував світовий збій
Наслідки технологічного збою
фото з відкритих джерел

Збій пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows

Проблему, яка спричинила світовий технологічний збій, було «виявлено, ізольовано та виправлено». Наразі запущено процес усунення неполадок. Про це повідомив голова CrowdStrike Джордж Куртц.

«CrowdStrike активно працює з клієнтами, які постраждали від дефекту, виявленого в одному оновленні програмного забезпечення для Windows. Збій не вплинув на Mac і Linux. Це не інцидент із безпекою чи кібератака», – заявив він.

Також гендиректор компанії порекомендував організаціям переконатися, що вони працюють з представниками CrowdStrike через офіційні канали.

«Наша команда повністю мобілізована для забезпечення безпеки та стабільності клієнтів CrowdStrike», – додав Куртц.

Нагадаємо, низка країн вранці зіштовхнулися з масштабними збоями. Так, роботу припинили аеропорти, державні установи, банки, логістичні перевізники, оператори зв'язку, приватні компанії тощо. Bloomberg повідомляє, що не працюють абсолютно всі комп'ютери з Windows, на яких встановлений антивірус CrowdStrike.

Особливо постраждали американські авіакомпанії. Відомо, що United Airlines та Delta Airlines призупинили польоти через проблеми зі зв'язком. Frontier також скасувала близько 130 рейсів і затримала близько 220, що становить майже 30% від загальної кількості її рейсів. Авіаперевізникам Allegiant та Sun Country також довелося затримати 45% та 23% рейсів відповідно.

У закордонних аеропортах панує хаос: пасажирів не можуть зареєструвати на наступні рейси, людям, які прилетіли, не вдається забрати свій багаж. Системи бронювання та оплати теж працюють некоректно.

Не відразу, але CrowdStrike підтвердила наявність зв'язку між оновленням постачальника та збоями в роботі Windows. В цей час гігант у сфері кібербезпеки знаходиться в процесі відкату цього оновлення по всьому світу.

За даними CrowdStrike, масові збої на хостах Windows пов'язані із датчиком Falcon. CrowdStrike Falcon – це універсальна платформа для забезпечення безпеки та захисту кінцевих точок. Вона забезпечує блокування кібератак.

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Теги: Windows Microsoft

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