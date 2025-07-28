Трампа бісить, що Білий дім не може погасити скандал із Епштейном – WP

The Washington Post: Трамп обурений, що скандал з Епштейном домінує в заголовках новин

Американський президент Дональд Трамп роздратований тим, як його адміністрація справляється з галасом навколо справи Джеффрі Епштейна, розповіли джерела The Washington Post, пише «Главком»

Співрозмовники газети повідомили, що президент розчарований помилками та відсутністю стратегії серед чиновників, які сподівалися, що тему «файлів Епштейна» буде швидко забуто. Через це виникають питання, чи не піде Трамп на кадрові перестановки, зазначило одне із джерел. Однак інше вважає, що звільнень не буде.

«Він не хоче створювати ще більшу виставу, звільняючи будь-кого», – сказала ця людина.

Тим не менш, під ударом може опинитися генпрокурор Пем Бонді, яка не раз обіцяла опублікувати документи щодо справи, а також причетна до меморандуму, згідно з яким планувалося не публікувати додаткові дані щодо нього, зазначає WP. На тлі широкого громадського обговорення Трамп доручив Бонді розсекретити матеріали щодо Епштейну.

«Вони повністю прорахувалися з тим розпалом пристрастей, яке самі ж і розпалили. Тепер вони, здається, впали в режим повної паніки, намагаючись змінити тему і шукаючи пояснення тому, що не має сенсу», – зазначив колишній співробітник Мін'юсту США та викладач юридичної школи Університету Джорджа Вашингтона Стівен Солцбург, описуючи ситуацію із галасом.

Джеффрі Епштейн – американський фінансист і мільярдер, який у 2008 році визнав провину у примусі до зайняття проституцією і був засуджений за зґвалтування неповнолітньої, а 2019-го був повторно заарештований за торгівлю людьми та залучення їх до проституції. Він наклав на себе руки, не чекаючи рішення.

Файли у справі Епштейна, ймовірно, містять показання свідків, довідки, звіти та інші матеріали розслідування, серед яких є й дані про коло знайомств банкіра. Передбачається, що до нього входять багато політиків, бізнесменів та інших впливових осіб, включаючи самого Трампа. The Wall Street Journal, посилаючись на джерела, повідомила, що ім'я президента США кілька разів зустрічається у файлах Епштейна, у травні урядовці Мін'юсту доповіли про це республіканцю.

Трамп після цього запевнив, що не відвідував приватний острів Епштейна, але згадав колишнього президента Білла Клінтона, який, за його словами, 28 разів бував там. Представники Клінтона підтверджували його зв'язок із Епштейном, але вказували, що про його злочини він не знав.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив газету The Wall Street Journal у фальсифікації історії про нібито написане ним привітання Джеффрі Епштейну з 50-річчям у 2003 році, політик пригрозив виданню судовим позовом.

Згодом мільярдер Ілон Маск назвав підробкою лист-вітання, який, за твердженням газети The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп нібито відправив 20 років тому фінансисту Джеффрі Епштейну, який обвинувачується у секс-торгівлі.

До слова, американський фінансист Джеффрі Епштейн, звинувачений у сексуальній експлуатації неповнолітніх, не шантажував відомих людей, не вів списку клієнтів, а у в'язниці наклав на себе руки, а не був убитий. Такого висновку дійшли Федеральне бюро розслідувань та Міністерство юстиції США.