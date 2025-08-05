Торгова угода близько? Трамп назвав умову для зустрічі із Сі Цзіньпіном

Трамп може зустрітися з Сі Цзіньпіном до кінця року

Трамп хоче зустрітися з Сі Цзіньпіном, якщо буде укладено угоду з Пекіном

Президент США Дональд Трамп не виключив, що зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном до кінця 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву у програмі «Squawk Box» на каналі CNBC.

Він відзначив, що його відносини з китайським колегою є «дуже хорошими». За словами Трампа, Вашингтон «дуже близький» до досягнення торгової угоди з Пекіном.

На запитання CNBC, чи планує він зустрітися із Сі Цзіньпіном, Трамп відповів, що готовий це зробити до кінця 2025 року, якщо угоду буде досягнуто. Президент США підкреслив, що цей договір «не є імперативом», але він розраховує на його укладання.

Він також заявив, що Китай «перебуває на межі краху» й дуже залежить від США у питаннях торгівлі.

Цей коментар з'явився після того, як минулого тижня сторони відновили переговори, намагаючись продовжити торгове перемир'я, що було досягнуто у травні. Китай заявив, що досягнуто домовленості про продовження тимчасового призупинення мит після 12 серпня. Зі свого боку міністр фінансів США Скотт Бессент відзначив, що угоду має схвалити Трамп.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не шукає можливості якнайшвидше провести зустріч із Сі Цзіньпіном. За словами американського лідера, він отримав запрошення відвідати Китай. Також Трамп говорив, що Сі Цзіньпін хоче приїхати у США

На тлі переговорів Сполучені Штати заморозили обмеження на експорт технологій до Китаю.

Також нещодавно газета The Washington Post писала, що адміністрація президента США пішла на низку поступок КНР через бажання уникнути загострення відносин.