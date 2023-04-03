Чи заборонять популярну соцмережу в Україні? Роз’яснення Мінцифри

Україна поки не розглядає питання заборони TikTok

В Україні зараз не планують забороняти TikTok, у тому числі на смартфонах чиновників. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Liga.net.

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«Таких розмов зараз немає. Ми уважно слідкуємо за тим, що відбувається в інших країнах. Але таких розмов і конкретних дій в цьому напрямку немає поки що», – зазначив міністр.

Раніше повідомлялося, що один із найбільших у Європі виробників боєприпасів зіткнувся з перешкодою на шляху до запланованого розширення свого найбільшого заводу. Причиною стали відео TikTok.

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До слова, на сайті президента вже зареєстровано петицію про заборону TikTok в Україні.

Також завантажувати додаток TikTok на свої пристрої, посилаючись на міркування безпеки, співробітникам заборонило НАТО.