Молдова під’єдналася до системи європлатежів

У 2024 році між Молдовою та країнами SEPA було здійснено приблизно 830 тис. транзакцій у євро

Сьогодні, 6 жовтня, Молдова стала частиною Єдиної зони платежів у євро (SEPA), яка об’єднує 41 європейську країну. Серед переваг системи – безпечні та недорогі перекази в євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацбанк країни.

«Інтеграція Молдови в SEPA є історичним моментом для національної фінансової системи та підтверджує європейський курс країни. Це досягнення усуває адміністративні бар'єри та приносить європейські стандарти безпосередньо в повсякденне життя людей і бізнесу в Республіці Молдова», – підкреслила голова Національного банку Молдови Анка Драгу.

За даними банку, у 2024 році між Молдовою та країнами SEPA було здійснено приблизно 830 тис. транзакцій у євро на загальну суму 11,8 млрд. Крім того, понад 60% експорту Молдови припадає на Європейський Союз.

Очікується, що низькі транзакційні витрати підвищать конкурентоспроможність та сприятимуть торгівлі та інвестиціям.

Раніше повідомлялося, що Молдова має шанс стати першою з-поміж східних партнерів, хто відкриє «переговорний кластер» з Європейським Союзом, обійшовши Україну.