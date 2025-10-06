Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Молдова під’єдналася до системи європлатежів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Молдова під’єдналася до системи європлатежів
фото: telegraph.co.uk

У 2024 році між Молдовою та країнами SEPA було здійснено приблизно 830 тис. транзакцій у євро

Сьогодні, 6 жовтня, Молдова стала частиною Єдиної зони платежів у євро (SEPA), яка об’єднує 41 європейську країну. Серед переваг системи – безпечні та недорогі перекази в євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацбанк країни.

«Інтеграція Молдови в SEPA є історичним моментом для національної фінансової системи та підтверджує європейський курс країни. Це досягнення усуває адміністративні бар'єри та приносить європейські стандарти безпосередньо в повсякденне життя людей і бізнесу в Республіці Молдова», – підкреслила голова Національного банку Молдови Анка Драгу.

За даними банку, у 2024 році між Молдовою та країнами SEPA було здійснено приблизно 830 тис. транзакцій у євро на загальну суму 11,8 млрд. Крім того, понад 60% експорту Молдови припадає на Європейський Союз.

Очікується, що низькі транзакційні витрати підвищать конкурентоспроможність та сприятимуть торгівлі та інвестиціям.

Раніше повідомлялося, що Молдова має шанс стати першою з-поміж східних партнерів, хто відкриє «переговорний кластер» з Європейським Союзом, обійшовши Україну. 

Читайте також:

Теги: Молдова Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські дрони у Польщі продемонстрували, наскільки європейські країни не готові до сучасної війни
Чи готова Європа захищатися від Росії?
12 вересня, 19:35
За словами Маї Санду, Росія використовує проти Молдови «весь свій арсенал гібридних атак»
Молдова не переживе погроз Путіна, якщо не приєднається до ЄС – Санду
9 вересня, 17:11
Голова ВР наголосив, що європейська інтеграція – це стратегічний вибір для України
Україна виконала всі вимоги для початку переговорів про вступ до ЄС – Стефанчук
14 вересня, 12:34
Він зазначив, що США не рухатимуться вперед без підтримки європейських країн
Міністр фінансів США зробив заяву про санкції проти Росії
16 вересня, 03:56
За словами єврокомісара, вторгнення російських дронів у Польщу викрило прогалини в оборонній здатності Європи та НАТО
Брюссель запросив Україну на переговори щодо «стіни дронів», аби захиститися від РФ
19 вересня, 07:19
Експрезидент Молдови Ігор Додон звинуватив правлячу партію у «спробі залякати» опозицію
У Молдові відбулося понад дві сотні обшуків у справі про підготовку масових заворушень
22 вересня, 12:05
Власюк зазначив, що ЄС суттєво враховує пропозиції України у своїх санкційних пакетах
Уповноважений президента пояснив, як українські санкції дублюють наші західні партнери
25 вересня, 13:22
Орбан продовжує блокувати вступ України до ЄС
Вступні переговори України з ЄС відкладаються через вето Орбана: коли ситуація може змінитися
27 вересня, 03:46
Чи допоможе «стіна з дронів» захиститися Європі від російських БПЛА? Відповідь Sky News
Чи допоможе «стіна з дронів» захиститися Європі від російських БПЛА? Відповідь Sky News
3 жовтня, 01:44

Економіка

Молдова під’єдналася до системи європлатежів
Молдова під’єдналася до системи європлатежів
Bitcoin оновив рекорд вартості: скільки тепер коштує криптомонета
Bitcoin оновив рекорд вартості: скільки тепер коштує криптомонета
У США з'явиться монета з зображенням Трампа (фото)
У США з'явиться монета з зображенням Трампа (фото)
Україна готує нові санкції проти компаній і осіб, що працюють на російський ВПК
Україна готує нові санкції проти компаній і осіб, що працюють на російський ВПК
Американський Citibank остаточно згортає бізнес у Росії
Американський Citibank остаточно згортає бізнес у Росії
Нафтогазові доходи Росії за девʼять місяців обвалилися на 20%
Нафтогазові доходи Росії за девʼять місяців обвалилися на 20%

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua