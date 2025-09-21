У мережі знову «спливла» база з особистими даними українців

У мережу знову «злили» базу даних громадян: що про це кажуть політики

У мережі з’явився архів під назвою «diia_users_db_2025», який, за даними народного депутата та фахівця у сфері кібербезпеки Олександра Федієнка, містить інформацію про близько 20 млн громадян. Федієнко попередив, що в базі можуть бути фінансові номери телефонів та електронні адреси, і закликав громадян терміново захистити свої дані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олександра Федієнка.

Водночас інший народний депутат Ярослав Железняк, заявив, що ця інформація не є новою. За його словами, це «старий злив, з старого витоку бази «Дія» на 3,5 млн рядків». Железняк додав, що «нічого нового тут немає».

Незважаючи на розбіжності щодо новизни бази, Олександр Федієнко наголосив на важливості захисту особистих даних, оскільки витік може призвести до фішингу. Він радить:

Терміново змінити паролі, які прив'язані до номера телефону або електронної пошти.

Увімкнути двофакторну автентифікацію на всіх акаунтах.

За можливості, змінити фінансові номери телефонів.

Використовувати різні номери телефонів для банківських операцій та месенджерів/соцмереж.

Перевірити у налаштуваннях Telegram, чи ніхто не підключився до вашого акаунту.

Як відомо, у свідоцтві про народження одного з користувачів застосунку «Дія» місто Костянтинівка в Донецькій області було помилково вказано як населений пункт Російської Федерації. Користувач Сергій Соколов опублікував скріншот відповідного актового запису в соцмережі X. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сергія Соколова.