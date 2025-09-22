Головна Світ Політика
У Молдові відбулося понад дві сотні обшуків у справі про підготовку масових заворушень

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Експрезидент Молдови Ігор Додон звинуватив правлячу партію у «спробі залякати» опозицію
фото з відкритих джерел

Операція торкнулася більш ніж 100 осіб з різних регіонів республіки

У кількох населених пунктах Молдови правоохоронці провели понад 250 обшуків у справі про підготовку масових заворушень та дестабілізації країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

«Слідчі, прокурори Прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю та особливим справам, бійці бригади Fulger та співробітники Служби інформації та безпеки сьогодні вранці провели понад 250 обшуків. В операції фігурують понад 100 осіб із різних населених пунктів країни. Обшуки пов'язані з кримінальною справою щодо підготовки масових заворушень та дестабілізації, які координували з Російської Федерації через кримінальні елементи», – йдеться в повідомленні генерального інспекторату поліції Молдови.

Зазначається, що про результати обшуків поліція повідомить згодом. Водночас колишній президент Молдови Ігор Додон, довкола якого сформувався проросійський «Патріотичний блок», заявив про обшуки у його соратників на півночі країни. Він додав, що йдеться про керівників територіальних осередків у Дрокії та Ришканах.

Додон звинуватив правлячу партію «Дія та солідарність» у «спробі залякати» опозицію перед виборами.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду заявила, що РФ розширила своє втручання у парламентські вибори в країні, заплановані на 28 вересня, охопивши виборців, які проживають за кордоном.

Раніше у Молдові суд тимчасово обмежив діяльність чотирьох проросійських партій. Під заборону потрапили партії «Відродження», «Шанс», «Альтернативна сила порятунку Молдови» та «Перемога».

До слова, у Молдові sim-картки для мобільних телефонів можна буде придбати лише за документом, що посвідчує особу.

