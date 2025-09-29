Головна Світ Політика
Склад у церкві: як РПЦ намагалася вплинути на парламентські вибори в Молдові

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Процесом керував релігійний лідер регіону, який пов'язаний із Митрополією Молдови
колаж: glavcom.ua

У церкві виявили склад листівок із закликами до ненависті

У Молдові завершилися парламентські вибори, які підтвердили проєвропейський курс країни. Напередодні проведення голосування релігійні структури намагались вплинути на перебіг виборів. Зокрема полія Молдови виявила, що Молдовська митрополія, яка перебуває під юрисдикцією Російської православної церкви (РПЦ), була залучена до поширення незаконних агітаційних матеріалів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsmaker.

26 вересня поліція заявляла, що виявила в церкві у місті Хинчешти склад передвиборчих листівок. Правоохоронці конфіскували 11 пакетів, які містили 100 листівок кожен, а загалом понад тисячу примірників. Матеріали містили образливі висловлювання на адресу державних установ, пропаганду та повідомлення, що розпалювали ненависть на релігійному ґрунті. За інформацією поліції, священнослужителі цієї церкви мали намір роздавати листівки прихожанам.

Склад у церкві: як РПЦ намагалася вплинути на парламентські вибори в Молдові фото 1
фото: поліція Молдови

Поліцейське розслідування виявило, що цей інцидент є частиною більш широкої мережі. За три дні до цього поліція конфіскувала аналогічні матеріали у підпільній друкарні в Кишиневі. Було затримано двох підозрюваних, які визнали, що тиражі призначалися для розповсюдження у північних районах країни. Вони вказали, що процесом керував релігійний лідер з цього регіону, який пов'язаний із Митрополією Молдови та підтримує одну з партій, яка брала участь у виборах.

Як підкреслює видання, хоча поліція не назвала конкретну політичну партію, ці дії свідчать про те, що структури, пов'язані з РПЦ, намагалися використати релігійну інфраструктуру та вплив на віруючих для дестабілізації політичного процесу та підтримки проросійських сил.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Молдови Маєю Санду та привітав її з перемогою проєвропейських сил на нещодавніх парламентських виборах. Зеленський наголосив, що результати голосування продемонстрували стійкість Молдови перед агресивним впливом Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Радий привітати Маю з дуже важливою перемогою та побажати успіху. Ці вибори показали, що російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова в Європі – виграє», – заявив Зеленський.

За його словами, російська підривна діяльність та постійні дезінформаційні кампанії «нічого із цього не спрацювало».

Теги: РПЦ Молдова вибори церква

