Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Торгове перемир’я. Газета FT дізналася, чого хоче Китай від США

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Торгове перемир’я. Газета FT дізналася, чого хоче Китай від США
Пекін хоче поступок з боку США у мікрочіповій війні
фото з відкритих джерел

Пекін звинувачує Вашингтон у зловживанні експортним контролем

Китай в рамках торгової угоди хоче, щоб США послабили експортний контроль над чіпами напередодні можливої зустрічі американського лідера Дональда Трампа з главою КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Джерела розповіли журналістам, що китайські офіційні особи передали Вашингтону, що Пекін хоче послаблення обмежень на чіпи пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM). На думку американських експертів, це надасть КНР конкурентну перевагу в галузі штучного інтелекту (ШІ).

Уточнюється, що під час переговорів міністра фінансів США Скотта Бессента з Китаєм, віцепрем'єр КНР Хе Ліфенг порушував питання щодо HBM. Міністерство фінансів США поки що не прокоментувало цю інформацію.

Зі свого боку, посольство Китаю в США відмовилося обговорювати питання HBM з журналістами. «США зловживають експортним контролем, щоб придушити Китай і завдають серйозної шкоди законним правам китайських компаній», – заявили представники дипустанови.

Нагадаємо, на тлі переговорів Сполучені Штати заморозили обмеження на експорт технологій до Китаю. У червні стало відомо, що представники Пекіну та Вашингтону погодили рамки реалізації домовленостей, досягнутих лідерами двох країн у ході нещодавньої телефонної розмови й на перших переговорах у Женеві.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном, заявив, що китайський лідер погодився відновити експорт рідкісноземельних металів у США.

За даними газети The Washington Post, адміністрація президента США пішла на низку поступок КНР через бажання уникнути загострення відносин.

Нещодавно Трамп заявив, що не шукає можливості якнайшвидше провести зустріч із Сі Цзіньпіном. За словами американського лідера, він отримав запрошення відвідати Китай.

Пізніше глава Білого дому не виключив, що зустрінеться з Сі Цзіньпіном до кінця 2025 року, якщо торгову угоду буде досягнуто.

Читайте також:

Теги: Китай США торгівля штучний інтелект тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами міністра, основні надходження очікуються від підвищених тарифів на напівпровідники та фармацевтичну продукцію
Міністр торгівлі розповів, скільки грошей отримають США від запроваджених мит
7 серпня, 19:40
Раніше Трамп попереджав про можливі додаткові тарифи на індійський імпорт
«Їм байдуже, скільки людей гине в Україні». Трамп прокоментував підвищення тарифів для Індії
4 серпня, 18:46
Переговори про закупівлю американської зброї та техніки на мільярди доларів зупинилися
Індія призупинила закупівлі американської зброї через мита Трампа – Reuters
8 серпня, 15:40

Економіка

Росія готується до шокової ціни на нафту – розвідка
Росія готується до шокової ціни на нафту – розвідка
Торгове перемир’я. Газета FT дізналася, чого хоче Китай від США
Торгове перемир’я. Газета FT дізналася, чого хоче Китай від США
Найбільші нафтопереробники Індії відмовилися від російської сировини
Найбільші нафтопереробники Індії відмовилися від російської сировини
Індія призупинила закупівлі американської зброї через мита Трампа – Reuters
Індія призупинила закупівлі американської зброї через мита Трампа – Reuters
Країни із найбільшою погодинною оплатою: де у ЄС працювати найвигідніше
Країни із найбільшою погодинною оплатою: де у ЄС працювати найвигідніше
Світові ціни на нафту різко впали – Reuters
Світові ціни на нафту різко впали – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2025
8727
Колишнього ведучого призначено речником Міноборони
7493
В Україні різко здешевшав популярний вид м'яса
6038
Прогноз магнітних бур на 10-12 серпня: якою буде сонячна активність
3010
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин

Новини

ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Сьогодні, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua