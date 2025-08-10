Торгове перемир’я. Газета FT дізналася, чого хоче Китай від США

Пекін хоче поступок з боку США у мікрочіповій війні

Пекін звинувачує Вашингтон у зловживанні експортним контролем

Китай в рамках торгової угоди хоче, щоб США послабили експортний контроль над чіпами напередодні можливої зустрічі американського лідера Дональда Трампа з главою КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Джерела розповіли журналістам, що китайські офіційні особи передали Вашингтону, що Пекін хоче послаблення обмежень на чіпи пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM). На думку американських експертів, це надасть КНР конкурентну перевагу в галузі штучного інтелекту (ШІ).

Уточнюється, що під час переговорів міністра фінансів США Скотта Бессента з Китаєм, віцепрем'єр КНР Хе Ліфенг порушував питання щодо HBM. Міністерство фінансів США поки що не прокоментувало цю інформацію.

Зі свого боку, посольство Китаю в США відмовилося обговорювати питання HBM з журналістами. «США зловживають експортним контролем, щоб придушити Китай і завдають серйозної шкоди законним правам китайських компаній», – заявили представники дипустанови.

Нагадаємо, на тлі переговорів Сполучені Штати заморозили обмеження на експорт технологій до Китаю. У червні стало відомо, що представники Пекіну та Вашингтону погодили рамки реалізації домовленостей, досягнутих лідерами двох країн у ході нещодавньої телефонної розмови й на перших переговорах у Женеві.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном, заявив, що китайський лідер погодився відновити експорт рідкісноземельних металів у США.

За даними газети The Washington Post, адміністрація президента США пішла на низку поступок КНР через бажання уникнути загострення відносин.

Нещодавно Трамп заявив, що не шукає можливості якнайшвидше провести зустріч із Сі Цзіньпіном. За словами американського лідера, він отримав запрошення відвідати Китай.

Пізніше глава Білого дому не виключив, що зустрінеться з Сі Цзіньпіном до кінця 2025 року, якщо торгову угоду буде досягнуто.